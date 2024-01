Zamakej s B-FIT na své formě a vyhraj PŮLROČNÍ ČLENSTVÍ ZDARMA.

Foto: B-FIT s.r.o.

Dáváš si novoroční předsevzetí? Jsi začátečník nebo se vracíš ke cvičení?

Máme pro tebe skvělý motivační plán!

Nejčastějším novoročním předsevzetím je pravidelně cvičit. Také často bývá těžké jej splnit a často končí dřív, než pořádně začne. Zapoj se do výzvy s B-FIT a zamakej na sobě. Pravidelné cvičení změní: ● tvé tělo ● tvé uvažování ● tvé sebevědomí ● tvé zdraví ● tvé vztahy ● tvou důvěru ● tvůj vzhled ● tvůj život ● zkrátka se budeš cítit mnohem lépe, zdravěji a spokojeněji.

NOVOROČNÍ VÝZVA O PŮLROČNÍ ČLENSTVÍ ZDARMA

Zamakej s námi na své formě a vyhraj PŮLROČNÍ ČLENSTVÍ ZDARMA

Ať už chceš nabrat svalovou hmotu, zhubnout nebo se prostě jen cítit fit, tahle novoroční výzva je určena právě pro tebe!

Ten, kdo zvládne během 3 měsíců co nejlépe vytunit svou formu, vyhraje PŮLROČNÍ ČLENSTVÍ ZDARMA

Registrace do soutěže nejpozději do 15. února 2024.

Výzvu začneš tím, že se u nás změříš na přístroji InBody za zvýhodněnou cenu 159 Kč.

Poté máš 3 měsíce od data měření na to, udělat tu nejlepší formu.

Na konci výzvy = 3 měsíce od prvního měření a maximálně do 15. května 2024 se znovu změříš na přístroji InBody a to ZDARMA a výsledky posoudíme dle úbytku tuku a nárůstu svalové hmoty.

V případě dotazů se na nás neváhej obrátit.

Jdeš do toho s námi?

Be COOL be FIT

To je skvělá motivace pro tebe!

Druhé měření InBody je zcela zdarma a dlouhodobí členové mají obě měření InBody zdarma. Navíc ten nejlepší vyhraje PŮLROČNÍ ČLENSTVÍ B-FIT.

Rádi ti k tomu nejlepšímu progresu pomůžou naši trenéři! Takže pokud máš zájem o spolupráci, určitě je neváhej kontaktovat.

Lucie Šnebergerová, Anežka Hejretová, Milan Podzimek, František Verner, Bohuslav Vašíček, Darina Zatloukalová

Zdroj: B-FIT s.r.o.

Více info k výzvě:!

https://www.bfitrokycany.cz/2024/01/02/novorocni-vyzva-o-pulrocni-clenstvi-zdarma/?fbclid=IwAR2rYEYkSElxwvtSvs8z40w0eo-d_LjjUdzfNEmmEz9yo3JO5dOaRlaGgng

Kontakty na trenéry: https://www.bfitrokycany.cz/treneri/

B-FIT se těší na tvou návštěvu!



Zdroj: B-FIT s.r.o.B-FIT Rokycany

V Kasárnách 1281, Rokycany

www.bfitrokycany.cz

Tel.: +420 778 055 535

Email: recepce@bfitrokycany.cz