24 hodin denně a 7 dní v týdnu drží krajskou pohotovost pro převoz nezralých novorozenců

Foto: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Mezi 15 Perinatologických center intermediární péče v České republice se řadí i novorozenecké oddělení s JIP pro novorozence v karlovarské nemocnici. Jedná se o jediné, takto specializované oddělení v Karlovarském kraji. Přicházejí zde na svět miminka od 31. týdne těhotenství. Jejich péče je zajišťována v rámci dvou samostatných oddělení - fyziologických novorozenců a jednotkou intenzivní péče.

Špičkově medicínsky vybavené oddělení poskytuje péči nejen nedonošeným novorozencům, ale i těm donošeným nejčastěji s poruchou poporodní adaptace nebo rozvojem jiných patologických stavů, jako jsou např. infekce, metabolické problémy či vrozené vývojové vady.

Zdroj: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

„Většinu pacientů tvoří novorozenci narození v naší porodnici či v jiných zařízeních tohoto kraje. Do péče ale přijímáme i děti z perinatologických center z Prahy, Plzně či Mostu, které přišly na svět před 31. týdnem těhotenství, ale regionálně k nám spadají. Cílem je zapojit rodiče co nejdříve do péče o miminko v blízkosti bydliště,“ popisuje MUDr. Zdeněk Vaněk, vedoucí lékař novorozenecké péče a zástupce primáře dětského oddělení Nemocnice Karlovy Vary.

Převozy novorozenců z jiných nemocnic zajišťuje právě tým dětského oddělení karlovarské nemocnice. Až 60 převozů ročně je možné realizovat pouze pomocí speciálně upravené sanity s převozovým inkubátorem, novorozeneckým ventilátorem, monitorem životních funkcí a infuzními pumpami. Toto vybavení umožňuje transport i extrémně nedonošených novorozenců s hmotností kolem 500g, umožňuje totiž zajištění teplotního komfortu, podpory dýchání a oběhu během převozu novorozence.

„Péče o nezralého novorozence začíná už na porodním sále, kde je s porodníky přítomen také specializovaný tým dětského oddělení s potřebným vybavením pro nezralé miminko tak, aby byla poporodní adaptace co možná nejméně komplikovaná. Adekvátní péče v prvních desítkách minut po porodu je zásadní. Důležitý je opožděný podvaz pupečníku, zajištění teplotního komfortu nezralého novorozence, stabilizace dýchání, dle potřeby je poskytnuta podpora oběhu,“ doplňuje MUDr. Vaněk.

Pokud novorozenec po porodu potřebuje intenzivní péči, je z porodního sálu převezen o patro výše na JIP v inkubátoru, který je připojen na pojízdný externí zdroj energie společně s přístrojem na podporu dýchání a monitorem životních funkcí. Tento unikátní systém nám umožňuje poskytovat novorozenci během převozu z porodního sálu na JIP adekvátní podporu dýchání monitoraci životních funkcí.

Lékařskou péči na novorozenecké JIP zajišťuje 8 pediatrů a 22 sester se specializačním vzděláním. „Největší část péče o takto malého pacienta leží v rukou sestřiček, přičemž jedna sestra se věnuje po celou pracovní dobu maximálně třem dětem. Pokud je ale nedonošené dítě připojené na ventilátor, tak jen o jedno,“ vysvětluje lékař s více než 22letou praxí.

Zdroj: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

V případě podezření na vrozenou srdeční vadu nebo oběhové selhání provádí lékaři karlovarské nemocnice jako jediní v kraji také urgentní ultrazvukové vyšetření srdce. Včas tak potvrdí diagnózu a případně zajistí převoz na vyšší pracoviště, kde mohou miminko operovat. Echo srdíčka se tímto přístrojem provádí také u předčasně narozených dětí, které mají oběhovou nestabilitu.

Nezralá miminka zůstávají na oddělení do dosažení váhy cca 2.200 gramů. Po celou dobu jeho pobytu v nemocnici s ním mohou být i jeho rodiče. Učí se tak, s podporou zdravotníků, starat o své miminko, ať už se jedná o sondování, krmení, přebalování, klokánkování či koupání. Právě z tohoto důvodu je karlovarský JIP rodičům přístupný kdykoliv sami chtějí a jejich iniciativa je personálem vítaná.

Aktuálně pomáhají maminkám na oddělení také dvě proškolené laktační poradkyně, které jsou kdykoliv k dispozici. Po celou dobu pobytu rodiče získávají doporučení a zkušenosti od lékařů i sester, mají k dispozici spoustu literatury či si mohou požádat i o psychickou podporu nebo podporu péče o dítě - tzv. ranou péči.

Propuštěním miminka domů však péče a podpora zdravotníků nekončí. V karlovarské nemocnici mohou rodiče se svými děti do dovršení dvou let věku navštěvovat ordinaci pro rizikové novorozence, kde je sledován psychomotorický vývoj dítěte a správná výživa.

Personál novorozeneckého oddělení také spolupracuje se spolkem podporující rodiče předčasně narozených dětí Nedoklubko, společně každoročně pořádají Běh pro miminka do dlaně. Na těchto akcích se neonatologický tým vždy setká se spoustou rodičů a jejich dětmi, o které jako tým pečovali.

Zdroj: Karlovarská krajská nemocnice a.s.