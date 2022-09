Jedna remíza, více malých výher, ohlíží se za uplynulým volebním obdobím Martin Gazda, dvojka kandidátky koalice Strany zelených s Piráty, TOP 09 a STAN.

Radní Nového Jičína Martin Gazda je dvojkou na kandidátce Strany zelených s Piráty, TOP 09 a STAN | Foto: zadavatel

Martin je předseda Novojičínské TOP 09, projektový manažer v oblasti automotive, ale duší a srdcem hlavně muzikant. „Neuvolněný radní si klidně může pro práci zvolit obecná témata a čtyři roky prožít v klidu. To nebyl můj případ. Práce v Komisi pro otevřené město či vedení pracovní skupiny pro dostavbu kulturního domu, to vše vyžadovalo spoustu času a energie.“ V nadcházejícím volebním obdobím by se chtěl věnovat otázce bydlení, protože právě jeho dostupnost je pro budoucí vývoj města klíčová.

Nový bufet a v pozadí pláž na ČerťákuZdroj: zadavatel

Otázka dostavby kulturního domu je v Novém Jičíně velké téma. Jak se k němu stavíte vy?

Volební období jsme začali s jasným cílem, že dostavět kulturní dům je naše priorita. Po čtyřech letech však stále není hotovo a má to bohužel řadu objektivních příčin. Celý objekt v přístavbě Hotelu Praha je pro kulturní dům z řady důvodů, které jsme dříve nevěděli, nevhodný. Špatný projekt, nevyřešený problém hluku v okolí Hotelu Praha, problematická obslužnost hlavního sálu, neodstranitelné sloupy v hlavním sále a v neposlední řadě nejasnosti ohledně statiky celého objektu. Možných řešení je více. Osobně bych preferoval buď stavbu nového kulturáku na zelené louce nebo rekonstrukci existujícího objektu, který byl již jako kulturní stánek postaven, tj. hospody Nové Slunce nebo bývalého J-klubu.

Nová odbočka z cyklostezky Koleje k Čerťáku přes bývalý železniční mostZdroj: zadavatel

Které z kroků prosazených v uplynulých čtyřech letech vám naopak udělaly radost?

Těší mě možnost platit na úřadě kartou, zřízení nového informačního systému města, parkovné v mobilu, vybudování bufetu a pláže na Čerťáku, oprava statiky Beskydského divadla, nový úsek cyklostezky Koleje, investiční akce města do sportu či plán revitalizace Horního nádraží. Jmenovat bych mohl dlouho a věřím, že je za námi vidět kus dobře odvedené práce.

Hodně se věnujete oblasti smart city, tedy chytrého města s efektivním využíváním moderních technologií. Jak se v tom Novému Jičínu daří?

Platba parkovného mobilem, platební terminál na Odboru dopravy a tím ušetřená tři patra schodů, mobilní rozhlas, který do e-mailu informuje občany o důležitých událostech ve městě, WiFi internet pro veřejnost, objednání na úřad na konkrétní hodinu, to všechno je smart city. Myslím, že se nám postupně daří činit Nový Jičín ještě chytřejším městem. Velkým tématem je také internet věcí ve veřejné správě.

Město má nové parkovací automaty, kde je možné platit i kartou nebo mobilní aplikacíZdroj: zadavatel

Co takový internet věcí znamená?

Rád to vysvětlím na příkladech. Třeba u parkoviště Na Valech u tržnice si občan jeho aktuální obsazenost zjistí na internetu nebo ji vyčte na informačních displejích ve městě. Najde si také vytíženost a odhad čekací doby na registru vozidel. Dozví se, jakou teplotu má zrovna teď voda městského bazénu a kolik se v něm koupe návštěvníků. Nebo kolik je ještě volných míst v novojičínských kroužcích pro děti. Všechna tato data dnes již existují, ovšem zatím pouze v uzavřených systémech. A koncept internetu věcí tato data činí dostupná a otevřená všem občanům. Zlepší se tak kvalita jejich života ve městě.

Kterou další oblast považujete za důležitou? Čemu byste se chtěl v následujících letech, pokud ve volbách uspějete, věnovat?

Určitě mi záleží na dostupnosti bydlení. Nemyslím si, že se všichni přestěhujeme do domku se zahradou, to bohužel není reálné. Mám na mysli dostupnost bydlení ve městě jako mix nájemního bydlení provozovaného městem a soukromými pronajímateli. Jde mi o fungující trh s byty a domy a zároveň podporu individuální výstavby i strategického partnerství s developery. Město může jako silný hráč budovat nájemní byty. Je škoda, že bytový fond města byl v minulosti rozprodán, dnes jsme mohli mít stovky bytů k pronájmu. Navíc jsou pronájmy vedle daní největším příjmem do městského rozpočtu.

Nově budované pozemky pro bydlení v Žilině - Za školouZdroj: zadavatel

Jakými kroky lze situaci zlepšit?

Jako radní bych rád odblokoval lokality k individuální výstavbě rodinných domů a podpořil projekty nájemního bydlení. Město musí v tomto směru najít silného partnera. Dostupnost bydlení udrží ve městě občany, což přitáhne nové zaměstnavatele a těm stávajícím umožní růst. Rolí města je pro tento růst vytvářet podmínky a příležitosti.