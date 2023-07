Nová Smarty prodejna v OC Bondy si rychle našla své místo i fanoušky chytré elektroniky a gamingu.

Foto: Smarty

Smarty.cz prodejna v OC Bondy Mladá Boleslav

Už je to přes 3 měsíce, kdy do OC Bondy Mladá Boleslav vstoupila Smarty.cz prodejna, která přináší zcela nový koncept nakupování. Mísí se zde totiž produkty ze světa chytré elektroniky a gamingu, a tím tvoří komunitu lidí, která by se dříve jen stěží potkala. Denně ji navštíví mnoho nadšenců do chytré elektroniky a hráčů, kteří mají na výběr z velkého množství produktů z obou světů. Jen pro zajímavost, od otevření prodejnu navštívilo přes 35 000 zákazníků.

Zdroj: Smarty

Smarty.cz prodejna jako nový koncept nakupování

Smyslem nového konceptu prodejny je přinést zákazníkům zážitek z nákupu na mnohem vyšší úrovni. Milovníci chytrých i gaming produktů se mohou těšit kromě možnosti vyzkoušení si kompletního sortimentu také na perfektní zákaznický servis, zbrusu nový pixelový design laděný do černobílé barvy, větší prostor a možnost pro konzultace, proškolené prodejce nebo na nadstandardní služby, jako je výkup zařízení, splátkový prodej nebo autorizovaný Apple servis.

Všechny z těchto služeb následují i další Smarty.cz prodejny, které společnost Smarty postupně otevírá po celé České republice. Za pouhý rok jich stihla otevřít už celkem 18, z toho 2 na Slovensku.

Zdroj: Smarty

Autorizovaný servis na prodejně OC Bondy

Smarty zprostředkovává Apple Servis, který spočívá v nabídce prémiových služeb včetně certifikovaných techniků, kteří pracují s originálními Apple díly. Na počkání vám také vyřídí diagnostiku nebo čištění vašeho zařízení, dokážou odblokovat zámek obrazovky, poradí si s reinstalací, a dokonce udělají cenové návrhy pro pojišťovnu, pokud je třeba.

Zdroj: Smarty

Další služby, které Smarty nabízí

Kromě výše zmíněných služeb Smarty prodejna nabízí konfiguraci herních počítačových sestav vlastní značky TIGO, kterou si společnost sama sestavuje. Používá tak ty nejkvalitnější komponenty a za výsledné sestavy dají ruku do ohně. A u benefitů, kterými tato prodejna jen srší, ještě nekončíme. Pokud si náhodou nevíte rady se zprovozněním nového HW, i na to jsou Smarty konzultanti machři, kteří vám poradí zkrátka do posledního pixelu.

Zdroj: Smarty

Nabídka ze světa chytré elektroniky a gamingu

Na všech Smarty prodejnách si zákazníci mohou prohlédnout, vyzkoušet a rovnou zakoupit produkty z komplexní nabídky chytré elektroniky a gamingu. Ať už hledáte nový telefon, chytré hodinky, tablet, notebook, počítač, produkty z chytré domácnosti, sluchátka, příslušenství, herní konzoli, hry nebo například merch, ve Smarty prodejně to rozhodně najdete.