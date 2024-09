Nový outdoorový větrný tunel v ČR přivítal první letce. Co na zážitek říkají?

Komerční sdělení

Největší česko-slovenská zážitovka Adrop.cz od léta nabízí vlastní zážitek: let ve větrném tunelu.

Zalétat si ve větrném tunelu mohou děti od 6 let a dospělí klidně do 99 i více let. | Foto: Adrop.cz