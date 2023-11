První provozní zkoušku po 16 měsíců trvající dostavbě a rekonstrukci za více než 444 milionů korun už má komplex Bazénů Lužánky za sebou, proběhly zde první závody i školní výuka plavání. Symbolicky pak byl další ze strategických projektů města Brna dokončen dnešním dopoledním slavnostním přestřižením pásky, od 14 hodin se areál otevírá veřejnosti.

Foto: Starez - sport, a.s.

„Modernizovaný a dostavěný plavecký komplex Bazénů Lužánky rozšiřuje nabídku plaveckých ploch v Brně, kterých byl dlouhodobě obrovský nedostatek. Sportoviště tak má nyní větší kapacitu pro veřejnost a rozšířené zázemí, umožní výuku plavání, poskytne prostor pro provozování široké škály plaveckých sportů a navíc má parametry pro konání mezinárodních soutěží – nový pětadvacetimetrový bazén může sloužit jako rozplavbový pro závody v padesátce,“ připomněla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Stejně jako u mnoha jiných strategických projektů města Brna, i v případě Lužánek proběhla kromě samotné výstavby i revitalizace okolí. Zrekonstruováno bylo parkoviště, kde přibylo 78 míst, pochozí lávka, schodiště a přístupové plochy, které jsou bezbariérové. Lepší přístupnost sportoviště zajišťuje nový chodník od Bobycentra.“

Za Lužánkami probíhalo několik staveb souběžně. Celkem zde bylo investováno přes 444 milionů korun včetně DPH, z toho 97 milionů pokryly dvě dotace z Národní sportovní agentury. „Nejviditelnější a nejdůležitější byla přístavba stávajícího stadionu, v níž vznikly 2 bazény – větší pětadvacetimetrový s osmi drahami a menší šestnáctimetrový, který má sloužit dětem a pro výuku plavání. Spolu s napojením technologií a úpravou vstupu i blízkého okolí areálu zde město investovalo 270 milionů korun, dalších 90 milionů pokryla dotace z Národní sportovní agentury. V původním padesátimetrovém bazénu proběhla oprava stropu a osvětlení, kdy náklady města činí celkem 69 milionů korun, a rekonstrukce skokanské věže za 14,5 milionu, z nichž část ve výši 7 milionů poskytla opět Národní sportovní agentura. Renovací za 600 tisíc korun také prošla bazénová vana,“ zrekapituloval financování realizace 1. náměstek primátorky René Černý, v jehož gesci jsou investice.

Zdroj: Starez - sport, a.s.

Komplex bazénů má společný vstupní prostor, pokladny a šatny. Díky propojeným prostorám bude možné snadno přecházet z jednoho pavilonu do druhého. „Oba bazény, padesátimetrový i pětadvacetimetrový, budou mít k dispozici osm plnohodnotných drah, menší šestnáctimetrový bazén bude sloužit především dětem pro výuku plavání. Zájemci z řad veřejnosti se nemusí bát, že by bazény obsadily jen kluby a organizace. Minimálně tři dráhy v padesátimetrovém nebo čtyři dráhy v pětadvacetimetrovém bazénu by měly být vždy k dispozici veřejnosti,“ zdůraznil radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Zdroj: Starez - sport, a.s.

Zdroj: Starez - sport, a.s.

Oba největší bazény nyní splňují nejpřísnější standardy Mezinárodní plavecké federace. „Z technického hlediska bych rád upozornil na speciální laminátová odrazová prkna, která byla dovozena až z Ameriky a která vynikají mimořádným rozkmitem. Stejná prkna jsme instalovali také na třímetrové platformě, kterou jsme nově vybudovali vedle skokanského můstku. Specialitou části s novým bazénem je také zelená střecha, která v zimě zabraňuje únikům tepla, zatímco v létě stavbu ochlazuje,“ upozornil za zhotovitele, jímž je Metrostav DIZ, vedoucí projektu Radovan Jašek.

Plavání v novém lužáneckém komplexu mohou Brňané vyzkoušet také při příležitosti Dnů sportovišť. V areálu budou probíhat 17. listopadu a vstup do bazénových částí bude v ten den pro návštěvníky zcela zdarma. „Návštěvníci si budou moci zaplavat v novém pětadvacetimetrovém i znovuotevřeném padesátimetrovém bazénu. Ti odvážní mohou vyzkoušet skok ze zrekonstruované skokanské věže. Vodní hladinu zaplní v tento den i oblíbené paddleboardy a další vodní atrakce,“ uzavírá za městskou společnost STAREZ – SPORT, která komplex Bazénů Lužánky provozuje, její předseda představenstva Jiří Nykodým.