Výstavba sedmi bytových domů nového plzeňského rezidenčního areálu Bydlení Skvrňany byla dokončena.

Foto: Trigema a.s.

Celý projekt byl úspěšně zkolaudován a připraven pro nové obyvatele, kteří se do něj začínají postupně stěhovat. Z celkem 203 nových bytů zbývá volných už jen několik. Jak bydlení v projektu @Skvrňany vypadá, si zájemci mohou prohlédnou při návštěvě nově otevřeného vzorového bytu.

Šestipodlažní rezidenční areál @Skvrňany, který vyrostl v sousedství ulice Vojanova, je třetím projektem skupiny Trigema v západočeské metropoli. Projekt Bydlení Skvrňany nabízí na ploše téměř 10 000 m2 203 bytů o dispozicích od 1 + KK až po velkorysé 4 + KK. Většina jednotek je vybavena balkóny, lodžiemi, terasami a sklepy.

Byty v novém komplexu jsou vhodné jak vlastnímu bydlení, tak pro investici. Výhodou investování do nemovitostí je, že vložené prostředky neztrácejí na své hodnotě, jsou chráněny před inflací a přináší vyšší výnosy, než je tomu například u termínovaných vkladů či stavebního spoření. V areálu @Skvrňany je pro zájemce připraveno i menší nájemní portfolio modulových bytů. Součástí nabídky pro investory jsou navíc i kompletní služby od výběru těch nejlepších dispozic a zajištění pronájmu až po kompletní správu nemovitostí.

Nový areál je synonymem pro pohodlné bydlení ve čtvrti se skvělou občanskou vybaveností a dopravní dostupností, soukromý park i krásnou přírodu na dosah ruky. Velkou výhodou je jeho ideální poloha – příroda, která láká k procházkám, je na dosah ruky, do centra Plzně to trvá 10 minut a ven z města se dostanete do 5 minut.

Celý komplex je založený na jednoduché a přímočaré architektuře sedmi bytových domů v suterénu propojených podzemním parkovištěm, které doplňuje soukromý zelený park. Ten bude fungovat nejen jako přírodní relaxační zóna, ale chce se stát i místem vzájemného setkávání rezidentů, a tím i samotným srdcem celého areálu. Celý komplex je ze severu ohraničený terénním valem, který jej ochrání před případnými vlivy z okolí a v zimě jej bude možné využít i jako sáňkovací kopec.

Nové bydlení vzniká v mladé plzeňské čtvrti Skvrňany, typické svým čistým ovzduším i veškerým komfortem útulné městské části. Výjimečné je i propojení velkého města s kompletní občanskou vybaveností na dosah ruky a krásné okolní přírody, která se nachází v bezprostřední blízkosti nového komplexu.

Areál Bydlení Skvrňany je tak ideální volbou nejen pro rodiny s dětmi, mladé pracující, studenty či aktivní seniory, ale i pro všechny, kteří v oblasti bydlení rádi vymění centrum města za komornější, ale přesto maximálně pohodlné a občansky vybavené, prostředí.

Zdroj: Trigema a.s.