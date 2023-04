V mladé plzeňské čtvrti Skvrňany se otevřela nová možnost investování do nemovitostí. Čerstvě dostavěný a zkolaudovaný areál Bydlení Skvrňany totiž kromě rezidenčního bydlení nabízí i investiční byty nebo menší investiční nájemní portfolia s kompletními službami.

Foto: Trigema a.s.

Investice do nemovitostí je stále bezpečnou a jistou variantou, kam uložit své úspory. Navíc jde o investici dlouhodobou – ceny bytů v Plzni stále rostou,

a díky socio-ekonomickému statusu města za posledních deset let vzrostly téměř trojnásobně.

V areálu @Skvrňany připravila investiční skupina Trigema pro zájemce nájemní portfolio modulových bytů se stoprocentními službami od výběru těch nejlepších dispozic a zajištění pronájmu až po kompletní správu nemovitostí.

To v praxi znamená, že investor nebude muset řešit žádné starosti,

o všechno se postarají profesionálové. Ti vyberou podle specifikace investora nejvhodnější dispozice, pomohou s financováním, najdou vhodné nájemce

a obsadí vybrané byty, které budou zároveň komplexně spravovat.

Lokalita mladé plzeňské čtvrti Skvrňany má navíc silný investiční potenciál.

Je typická skvělou okolní občanskou vybaveností i dopravní dostupností,

a proto lze čekat, že ceny nemovitostí tu rychle a dlouhodobě porostou.

Nový areál je synonymem pro pohodlné bydlení se soukromým parkem i krásnou přírodu na dosah ruky. Velkou výhodou je jeho ideální

poloha – příroda, která láká k procházkám, je na dosah ruky, do centra Plzně

to trvá 10 minut a ven z města se dostanete do 5 minut.

Celý komplex je založený na jednoduché a přímočaré architektuře sedmi bytových domů v suterénu propojených podzemním parkovištěm, které doplňuje soukromý zelený park. Ten bude fungovat nejen jako přírodní relaxační zóna, ale chce se stát i místem vzájemného setkávání rezidentů,

a tím i samotným srdcem celého areálu. Celý komplex je ze severu ohraničený terénním valem, který jej ochrání před případnými vlivy z okolí a v zimě jej bude možné využít i jako sáňkovací kopec.

Skvrňany jsou navíc typické svým čistým ovzduším i veškerým komfortem útulné městské části. Nový rezidenční areál @Skvrňany je tak ideální volbou nejen pro rodiny s dětmi, mladé pracující, studenty či aktivní seniory, ale i pro všechny, kteří v oblasti bydlení rádi vymění centrum města za komornější,

ale přesto maximálně pohodlné a občansky vybavené, prostředí.

Zdroj: Trigema a.s.