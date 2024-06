Toužíte po bydlení ve vlastním rodinném domě s velkou zahradou? Pak si nenechte ujít nový developerský projekt v Libranticích v sousedství golfového resortu Na Vrších.

Akciová společnost CANABA, největší dodavatel rodinných domů v ČR, zde realizuje výstavbu 12ti moderních nízkoenergetických domů. Každý rodinný dům nabízí plochu příjemných 100 m2 podlahové plochy v dispozici 4+1, pozemky jsou od 450 do 600 m2. Bydlení v malebné krajině Librantic splňuje všechny požadavky pro spokojený rodinný život. Do Hradce Králové se dostanete do 10 minut a v obci najdete kromě golfu vše důležité - školu, školku, obchod i restaurace a dětská hřiště. A to vše za velmi zajímavou zaváděcí cenu od 6,49 mil. Kč vč. DPH i pozemku.

Domy jsou za uvedenou cenu kompletně stavebně dokončeny a připraveny k individuálnímu provedení interiéru dle Vašeho přání.

Výstavba lokality je v plném proudu, všechny domy jsou již postaveny, probíhá realizace inženýrských sítí. První zájemci si budou moci dům převzít ještě do konce roku 2024.

Přijeďte se přesvědčit osobně a prohlédněte si kromě staveniště i vzorový dům, abyste si život ve svém novém domě vyzkoušeli na vlastní kůži. Prohlídku si můžete objednat na tel.: 844 02 02 02. Projekt realizuje největší dodavatel rodinných domů na klíč, společnost CANABA, která je již bezmála 35 let symbolem kvalitního a moderního bydlení. Více o projektu rodinné domy Librantice i dalších aktuálně nabízených projektech najdete na www.canaba.cz

