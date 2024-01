Skvělá zpráva pro všechny majitele vozů Kia. V Ostravě je nový prodej a servis se zaváděcím zvýhodněním pro všechny klienty Kia.

Foto: AUTO DASPOL s.r.o.

V roce 2023 se ve Slezské Ostravě pořádně pracovalo. Ze starého a zašlého autalonu německé značky vzniklo pod novými majiteli nejmodernější zastoupení pro čím dál tím více populární značku Kia na severní Moravě.

Nový autorizovaný prodej a servis Kia, AUTO DASPOL s.r.o., spadá do tradiční ostravské autoskupiny B of B Group, která se zabývá také prodejem a servisem vozů Jaguar a Land Rover. Nádherné a reprezentativní prostory se skvělou dostupností vznikly v samotném centru Ostravy - hned vedle radnice městského obvodu Slezská Ostrava.

„Přinášíme klientům Kia nový přístup a prostory, které si zaslouží,“ říká Ing. David Kiša, jednatel skupiny B of B Group. „Vzhledem k našemu dobrému jménu nás oslovila samotná Kia, která potřebovala v Ostravě konečně důstojné zastoupení. Jsme jediní, kteří se v širokém okolí v rámci jednoho autosalonu věnují pouze značce Kia a mají fleetové centrum pro firemní klientelu,“ dodává jednatel společnosti.

Prezentaci vozů Kia můžete nyní vidět také ve Forum Nová Karolina, kde dealerství AUTO DASPOL připravilo POP UP STORE – od 1. 2. do 14. 2. najdete výstavu vozů Kia v přízemí tohoto obchodního centra, každý den od 9. do 21. hodiny.

Rok 2024 bude v AUTO DASPOL – Kia Slezská Ostrava velmi výhodný pro všechny, kteří potřebují využít servisu na svém voze Kia. Všichni zákazníci Kia dostanou automaticky věrnostní servisní výhodu, která je určena původně pouze pro klienty, kteří v AUTO DASPOL vůz zakoupili. „Tato výhoda ve výši uvítací slevy 10 % zůstane těmto zákazníkům navíc i v dalších letech. Díky našemu silnému zázemí a zkušenému týmu Kia jsme klienty schopni objednat na servis v krátkém termínu,“ vysvětluje vedoucí servisu Kia AUTO DASPOL ve Slezské Ostravě. Fleetoví zákazníci mohou navíc využít individuálních rámcových servisních smluv.

Majitelé vozů Kia starších 5 let navíc získávají zvýhodnění až 20 % ze základní servisní hodinové sazby a také pro peněženku velmi příjemnou slevu na originální díly Kia.