Jedním z nejvýraznějších trendů v bydlení je pro rok 2024 posun k přírodě. Architektuře dominují organické tvary a propojení moderního bydlení s venkovním prostorem. Sdílené parky a vlastní zahrady se stávají stále oblíbenějším benefitem při výběru nového bytu. V novém rezidenčním projektu Barrandez-Vous se potkalo vše.

Moderní design a bydlení s výhledy na panorama Prahy, soukromé zahrady a zelený svět plný stromů, bylinek i jedlých rostlin. Zážitek na každém metru čtverečním, život ve městě a zároveň v přírodě, to je Barrandez-Vous. Příležitost pro váš nový domov.

Originální rukopis Ferdinanda Lefflera, nejznámějšího českého krajinného architekta a jeho týmu z Atelieru Flera je tady znát na každém kroku. Sdílený park uprostřed bytových domů nejsou jen stromy a květiny. Součástí jsou i venkovní relaxační a herní prvky, které jsou citlivě zasazeny do celého konceptu zeleně. Pro děti tak vznikla bezpečná místa pro zábavu a hry a pro všechny ostatní věkové kategorie zóny pro odpočinek i setkávání.

Příroda přímo přede dveřmi vašeho bytu

Ještě vyšší úroveň každodenního zážitku z bydlení poskytují zahrady, terasy a prostorné lodžie, které prodlužují obytný prostor a vytváří nové “zelené pokoje” pro relaxaci v soukromí. Developerská společnost Top Estates myslela v Barrandez-Vous na možnost venkovního posezení u každého z bytů.

Byty s vlastními zahradami jsou vhodné pro všechny, kteří pobyt venku ke svému spokojenému bydlení vyhledávají. Ať už pro děti a domácí mazlíčky, setkávání s rodinou a přáteli, pro pracovní chvíle nebo jen tak pro sebe či posezení u kávy.

Zahrada má dar udělat váš život radostnější

“Bytové domy, které jsou obdařeny vlastními zahradami a vnitrobloky, se stávají malým zeleným rájem pro všechny obyvatele, neboť i do menšího prostoru jde dostat poměrně dost zeleně a prvků, které nám budou celoročně dělat radost. Ať už to budou stromy, kvetoucí keře, trávy, trvalky, sezónní bylinky či herní prvky a odpočinkové zóny. A to se v Barrandez-Vous podařilo a další roky to tady bude ještě krásnější, až povyrostou všechny stromy. Když je pěkně, nechce se nám nikomu vracet do bytů, trávíme rádi čas venku a v zahradách, kde je pořád co obdivovat nebo kde se dá relaxovat. Terasy a zahrady mají dar udělat váš život radostnější,” říká Ferdinand Leffler.

Hledáte nové bydlení se zahradou?

Pokud přemýšlíte o investici do nemovitosti, obě etapy Barrandez-Vous mají co nabídnout. Nové byty z první etapy - rezidence SEVER a JIH jsou již připraveny k okamžitému nastěhování, jejich počet však v nabídce rychle mizí.

Pokud na bydlení nespěcháte, mohla by vás nadchnout výhodnější cena při rezervaci bytu ve druhé etapě - rezidenci ZÁPAD, která je ve výstavbě. Nyní stačí zaplatit pouze 15% a zbývající část až po dokončení v roce 2026.

Neváhejte se přijít podívat do nového parku plného zeleně mezi ulicemi Kurandové a Dostalové, překvapí vás klidná lokalita, relaxační zóny a příjemná atmosféra. Využijte příležitost

Objevte propojení s přírodou a využijte příležitost bydlet v Barrandez-Vous!

Více o projektu www.barrandez-vous.cz