O co půjde v krajských volbách?

Přestože se nyní ve veřejném prostoru soustředí pozornost na červnové volby do Evropského parlamentu, čekají nás letos i další volební klání. Stejně důležitá, ne-li důležitější. Zejména se to týká voleb do zastupitelstev samosprávných krajů - tzv. krajských voleb.

Ing. Mgr. Tomáš Doležal, ekonom a politolog místopředseda Regionálního klubu hnutí SPD ve Středočeském kraji | Foto: osobní archiv T. Doležala