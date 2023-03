Slovanský obvod zavádí novou aplikaci pro podávání žádostí o dotace a granty online.

Foto: Pixabay

Žádat o dotace bude na Slovanech snazší. Od letošního roku totiž městský obvod Plzeň 2 – Slovany zavádí novou aplikaci pro podávání žádostí online. Dotační programy jsou vypsané v pěti oblastech.

„Žádost o dotaci z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany lze nově podat i elektronicky,

a to prostřednictvím aplikace eDotace zveřejněné na webové stránce dotace.plzen.eu. Tam je rovněž uvedený Návod pro podání žádosti. Tu lze podat v termínu od 1. do 31. března do 12.00. S ohledem na zpracování žádosti a úpravu případných nedostatků ale doporučujeme zažádat nejpozději do 20. března,“ vysvětluje starosta slovanského obvodu Lumír Aschenbrenner. Dodává,

že elektronické podání ušetří žadatelům čas i papírování. „Celková výše alokovaných prostředků je 1,3 milionu korun, na přechodné období roku 2023 lze stále podat žádost o dotace také v písemné podobě,“ upřesňuje starosta Aschenbrenner.

Z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany je vypsáno celkem pět dotačních programů. Jedná se se o Program pro oblast bezpečnosti,

Program pro oblast sociální, Program pro oblast výchovy, vzdělávání a kultury, Program pro oblast životního prostředí a Program pro oblast sportu.

„V loňském roce bylo podáno 128 žádostí, z toho nebylo pětadvacet žádostí schváleno. Nejvíce žádostí jsme obdrželi v Programu pro oblast sport a v Programu pro oblast výchovy, vzdělávání a kultury. Nejméně žádostí je dlouhodobě podáváno v Programu pro oblast životního prostředí,“ uvádí místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Roman Andrlík.

V oblasti sportu bylo na Slovanech podáno 40 žádostí, z toho neschváleno 13. V oblasti výchovy, vzdělávání a kultury přijal obvod 43 žádostí, neuspělo jich šest, v oblasti sociální podali žadatelé 22 žádostí, šest nebylo schváleno, v oblasti bezpečnosti uspěly všechny čtyři podané žádosti a uspěly i všechny tři žádosti v oblasti životního prostředí žádosti.

Zdroj: Matěj Vondrášek

„Jedním z úspěšných žadatelů o dotaci Program pro oblast sport byl v loňském roce Matěj Vondrášek, kterému náš obvod přispěl na nákup soutěžního oblečení v požárním sportu, ve kterém reprezentuje SDH Božkov a celý slovanský obvod,“ říká starosta Lumír Aschenbrenner.

Investice do mladého sportovce se rozhodně vyplácejí. V loňském roce dokázal Matěj i přes přípravu na maturitní zkoušku a zdravotní problémy získat velmi zajímavá umístění. Stříbro vybojoval v soutěži TFA SOŠ a SOU Dubno, první příčku obsadil při Výběhu na rozhlednu Chlum, v závodech s týmem Dobřany byl na okresní soutěži ve Stodě druhý, v krajské soutěži v Tachově vybojovali zlato a šesté místo pak v republikovém klání v Pardubicích.

Zdroj: Matěj Vondrášek

Mimo vypsané programy lze podat také žádosti o individuální dotace, a to v termínu od 1. března do 30. listopadu 2023. V loňském roce jich slovanský obvod přijal šestnáct, z toho pouze jedna neuspěla.

Senioři se seznámili s unikátním projektem

S jedinečným projektem DEKApro se seznámili slovanští senioři na letošním prvním setkání v kulturním domě Šeříkovka. To se konalo 22. února 2023. Charitativní projekt má za cíl propojit dekami nejen dvě obce,

ale zejména lidská srdce a pomoci dobré věci.

„Cílem projektu je uplést takový počet dek, který po svém sešití dohromady propojí město Město Touškov a obec Kozolupy po tamní cyklostezce. Peníze získané prodejem dek poté pomůžou mobilní službě Hospice sv. Lazara v Plzni,“ vysvětlila seniorům koordinátorka projektu Blanka Antošová ze spolku Náš Touškov, www.dekapro.cz

Projekt má ale vedle toho finančního, i další rozměr. „Kromě dvou obcí má propojit i studenty, babičky, dědečky, ženy i muže. Zkrátka všechny lidi se srdcem na pravém místě napříč všemi generacemi,“ doplňuje Blanka Antošová. Pomoci lze nejen přímo pletením či háčkováním, ale i nákupem nebo darováním pletacích potřeb, háčků a vln nebo finančně.

Slovanský obvod charitativní akci podporuje. „Jsme rádi, že se můžeme zapojit

a pomoci propagovat tento unikátní projekt, který podpoří nezbytnou mobilní hospicovou službu. Díky ní mohou lidé strávit své poslední chvíle doma, kde se cítí nejlépe,“ uvádí místostarostka MO Plzeň 2 – Slovany Eva Trůková.

Kromě představení projektu se na oblíbené akci pro slovanské seniory zejména tančilo. K tanci a poslechu zahrál Taneční orchestr Antonína Duba. „Jednalo se o letošní první setkání. To poslední si senioři užili vloni 30. listopadu a program jim tehdy zpestřilo vystoupení dětí z Muzikálového studia DJKT, které seniorům nejen zazpívaly a zatančily, ale také s nimi poseděly a popovídaly,“ popisuje akci

Eva Trůková.

Setkání pro seniory pořádá v Kulturním domě Šeříkovka slovanský obvod pravidelně, letos se uskuteční ještě 29. 3., 26. 4., 27. 9., 25. 10. a 29. 11. 2023, vždy od 16 do 19 hodin.

Zdroj: MO Plzeň 2 - Slovany

Slovany podporují Déčkový březen

Nedostatek vitaminu D zvyšuje výskyt celé řady civilizačních nemocí. Především nádorových onemocnění a chorob srdečně cévního systému. Městský obvod Plzeň 2 – Slovany se proto rozhodl podpořit preventivní akci plzeňské Fakultní nemocnice s názvem Déčkový březen.

„Po celý březen si může široká veřejnost nechat bezplatně otestovat hladinu vitaminu D, který je pro náš organismus velmi důležitý. Četné studie totiž dokazují, že vitamin D může snížit riziko běžných ale i chronických onemocnění až o šedesát procent. Déčko je prospěšné i seniorům, neměli by proto jeho nedostatek podceňovat,“ upozorňuje místostarostka MO Plzeň 2 – Slovany Eva Trůková s tím, že u starších lidí totiž tento „sluneční“ vitamin snižuje vznik osteoporózy a udržuje svalový tonus. Tím se zmenšuje riziko pádu a následných zlomenin, které jsou v tomto věku velmi nebezpečné.

Zdroj: FN Plzeň

Vitamin D je tedy důležitý především pro správné fungování imunitního systému a předchází vzniku některých nádorových onemocnění a osteoporózy. Přitom až dvě třetiny obyvatel České republiky nemá vitaminu D dostatek.

Test se provádí odběrem žilní krve a je určený zájemcům starším 18 let. Odběry probíhají v Očkovacím centru FN Plzeň Bory, pavilon 61, ve třetím patře, v areálu bývalé vojenské nemocnice. Zájemci se mohou od 15. února registrovat na stránkách www.fnplzen.cz.

S Fakultní nemocnicí spolupracuje slovanský obvod dlouhodobě. V roce 2021 se například zapojil do projektu Srdce sestrám, kdy starosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner spolu s místostarostkou Evou Trůkovou předali zdravotním sestrám celkem 860 dárkových balíčků, jako vyjádření díků za jejich obětavé pracovní nasazení nejen v době covidu. Akce byli přítomni také ředitel Václav Šimánek a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Andrea Mašínová.

Zdroj: MO Plzeň 2 - Slovany