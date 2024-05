Problémy s přirozeným početím a další problémy v intimní oblasti se v dnešní době dají díky pokročilé medicíně snadno řešit. Zjistit, jak na tom s plodností jste, můžete Dnech plodnosti ISCARE, které bude probíhat ve všední dny v termínu od 30. května až do 7. června 2024.

Vedle vstupní konzultace s lékařem a základního vyšetření, na které není potřeba žádanka, klinika ženám nabízí zcela zdarma AMH test plodnosti a TSH test štítné žlázy. Muži si mohou nechat zdarma a bez žádanky na klinice vyšetřit spermiogram. Klinika také nabízí řešení boje s poruchami erekce.

Zdroj: ISCAREV rámci Dnů plodnosti mají páry možnost přijít v čase 10 – 15 hodin na konzultaci s lékařem bez žádanky a předchozího objednání. Zájemci mohou rovnou podstoupit i základní vyšetření k ověření jejich zdravotního stavu. U žen to znamená odběr krve, případně také gynekologické vyšetření, muži mohou při splnění podmínek předchozí několikadenní sexuální abstinence podstoupit odběr vzorku na vyšetření spermiogram. Letos mají ženy navíc jedinečnou možnost nechat si zdarma udělat AMH test plodnosti, který jinak stojí tisíc korun, a také TSH test štítné žlázy. Hormon AMH přímo souvisí s počtem folikulů, tedy zárodečných měchýřků, v nichž zrají vajíčka. AMH hormon řídí i celý proces dozrávání vajíček, jeho hodnota v krvi tak poměrně přesně ukáže, kolik vajíček ženě ještě zbývá a jakou má šanci na přirozené početí. Také funkčnost štítné žlázy může přímo ovlivnit problémy s otěhotněním. Její snížená činnost (hypotyreóza) může bránit ovulaci nebo vést k poruše až zástavě menstruace jako takové. Ideálním parametrem, který hodně napoví o funkci štítné žlázy je TSH (tyreostimulační hormon).

Akce je jedinečnou příležitostí zjistit skutečný stav svého reprodukčního zdraví, a to v době, kdy většina center asistované reprodukce objednává na vstupní konzultace v řádu týdnů až měsíců. Doba zahájení samotné léčby se tak může výrazně oddálit. Obzvláště pokud lékař páru doporučí i další specializovaná vyšetření (genetika, imunologie) nebo odhalí zdravotní problém, který je třeba nejdříve řešit chirurgickým zákrokem (odstranění cyst na vaječníku, neprůchodnost vejcovodů, endometrióza apod.). Další komplikace mohou nastat v případě nepříznivého výsledku spermiogramu (nízká koncentrace nebo hybnost spermií). Podívejte se na to video, jak to vypadá na klinice ISCARE a jak probíhá cesta párů za vysněným dítětem:

Varikokéla a poruchy erekce

Za neschopnost počít potomka mohou muži ve stejném procentu případů jako ženy. Častou příčinou jejich neplodnosti je tzv. varikokéla (rozšíření žil varlete), která způsobuje bolesti, neplodnost a pokles hladiny mužských hormonů. Je nutné ji operativně odstranit. Dosud se prováděla laparoskopicky, nyní se využívá především speciální operační mikroskop. Zlepšení parametrů spermiogramu po operaci varikokély nastává u 80 % pacientů.

Dalším ryze mužským problémem, který sice neohrožuje přímo jejich zdraví, ale značně snižuje kvalitu jejich života, jsou poruchy erekce. V České republice nějakou formou této poruchy trpí více než polovina mužů mezi 35-65 lety. Léčba pomocí penilního implantátu je určena všem pacientům, na které konvenční terapie pomocí tablet nebo injekcí do topořivých těles nezabírá. V Centru Andrologie ISCARE proběhlo úspěšně již zhruba 100 takových operací, v průměru se zde dělá dvakrát měsíčně. Ačkoliv se jedná o poměrně složitý zákrok, je regenerace a schopnost běžného provozu člověka vcelku rychlá. „Všichni pacienti 2 týdny po operaci mají jen minimální omezení, po šesti týdnech jsou schopni plného nasazení včetně sportu a sexu. Ovládání implantátu je pro klienty velmi snadné, jsou schopni implantát používat po jedné schůzce s nácvikem,“ uvádí MUDr. Lukáš Bittner. Zákrok s nafukovacím implantátem vyjde zhruba na 285 tisíc Kč, což je o třetinu méně než v zemích západní Evropy.