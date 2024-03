Služby tělovýchovného lékaře čtyři roky v kraji chyběly. Sportovci museli do Prahy či Plzně. Už rok je tomu ale jinak. Zájem je obrovský.

MUDr. Kateřina Eretová, tělovýchovná lékařka | Foto: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

S náhlým úmrtím mladých, zdravých sportovců při fotbale, hokeji, ale bohužel i individuálních sportech se setkáváme i na našich sportovištích. Riziko spojené s dosud nepoznaným onemocněním srdce lze minimalizovat prostřednictvím preventivní sportovní prohlídky provedené odborným tělovýchovným lékařem, kterou by měl každý registrovaný sportovec pravidelně minimálně 1x ročně absolvovat. Před rokem otevřela Karlovarská krajská nemocnice v KV Areně jedinou ambulanci tělovýchovného lékaře v Karlovarském kraji.

Zdroj: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

7 % prohlídek odhalí srdeční vadu

Tři lékaři ordinace vyšetřili za 12 měsíců na tisíc sportovců. V naprosté většině se jednalo o preventivní prohlídky, které dětem umožňují sportovat v rámci organizovaných skupin. V sedmi procentech případů však lékaři při prohlídce odhalili nějakou srdeční vadu. Takový sportovec je poté dále vyšetřován ve spolupráci s ostatními specialisty a podle výsledků je mu pak upravena či nastavena zátěž.

Problémem, který lékaři často řeší, jsou svalové nerovnováhy a vadné držení těla. Díky včasnému záchytu lze však většinu těchto vad zlepšit nebo úplně odstranit. Nejčastěji ve spolupráci s fyzioterapeuty a kompenzačním cvičením.

Zdroj: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

V druhém roce nabídnou více termínů

Nejčastějším typem vyšetření je zátěžová ergometrie, kdy je sportovcům starším 12 let měřeno EKG při jízdě na bicyklu. Součástí vyšetření mladších dětí od 3 let je pak většinou klidové EKG. Všichni však zároveň absolvují i komplexní prohlídku celého těla.

V případě potřeby provede lékař i vyšetření dýchacích plynů v zátěži - spiroergometrii. Jedná se o maximální zátěžový test, který slouží ke zjištění funkční odezvy organismu na zátěž. V průběhu testování se sleduje spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého spolu se srdeční frekvencí a EKG.

V době vyšetření by měl být účastník zdráv, v den testu a dni předcházejícím vynechat trénink, případně zařadit pouze nízkoobjemový trénink nižší intenzity. Na samotný test by sportovec neměl přicházet dehydrovaný a nalačno.

Zdroj: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

„Ve druhém roce působení nás čeká spousta nadšených sportovců a zvýšení časového fondu ordinace, pro ještě větší počet spokojených, vyšetřených klientů,“ shrnula tělovýchovná lékařka MUDr. Kateřina Eretová.