Loni otevřené jazykové studio rozmluv se doposud pomáhalo s rozmlouváním se různými jazyky především dospělým, přes léto však chystá v Klatovech nevídané možnosti i pro děti.

Čínštinářka klatovského jazykového studia rozmluv se Terezie Kadlecová vysvětluje čínskou kaligrafii | Foto: jazykové studio rozmluv se

Dětské příměstské tábory Expedition Unexpected otevřou dětem ve věku 7–12 let nové obzory – umožní jim probádat taje asijských kultur a ještě si u toho procvičit angličtinu a naučit se základy čínštiny, protože co by to bylo za objevitele bez tlumočníků!

Průvodci jim budou ti, které určitě každé dítě potkalo – Pokémoni, tihle ale budou off-line. Budou si chtít vyvinout svou Eevee? Žádný problém! Za každý úspěch v táborové hře získají candy, a pak už stačí jen zvědavě očekávat, zda je svou přítomností poctí Vaporeon, Jolteon či Flareon. Odborník na Pokémony a jeden z táborových vedoucí Ondřej Černý k tomu dodává: „Vítězství přináší zkušenosti trenéra. Každý pokemon je skvělý.“

Pro výuku a pro případy špatného počasí poskytne zázemí historický dům č. 1 ve Vídeňské ulici v centru Klatov. Tady děti každý den věnují jednu hodinu anglické konverzaci a další hodinu základům čínštiny. Jak pozdravit nebo se představit? Co znamená třeba 日 nebo 水? To se děti naučí během hodin čínštiny, ke kterým lektorka Terezie Kadlecová říká: „Budeme se věnovat nejen mluvenému jazyku, ale i kaligrafii, každý znak nejdřív nacvičíme tužkou, aby pak znaky psané štětcem a tuší vypadaly jako ze 山水, čínských krajinomaleb.“

To, co se děti naučí při výuce, ještě ten samý den využijí – každá látka se totiž bude vztahovat k různým kulturním workshopům jako jsou origami nebo čínské uzly, ale především k táborovým hrám, které vytáhnou děti do parků za zábavou a dobrodružstvím. Po cestě se setkají i s postavami z čínských bájí a japonských anime. Z bohatých zkušeností s přípravou táborových her těží především lektorka Lucie Kodlová, která program okomentovala: „Angličtinu i asijské kultury budeme poznávat zábavnou formou. Budeme si hrát a budeme se smát. Nebojte, přece jenom budou prázdniny!“

A jak je zajištěno stravování dětí? Vegetariánské a rybí obědy poskytne bistro Vlaštovka. Ředitelka klatovského jazykového studia rozmluv se Barbora Špádová k programu poznamenává: „Vytvořili jsme opravdu skvělý tým táborových vedoucích. Těší mě, že se naši lektoři dali dohromady, a největší radost mám z toho, že příměstské tábory vyšly z jejich vlastní iniciativy.“ A jak jsou na tom s časem a termíny? Nabízí čtyři turnusy: 10.–14. července, 17.–21. července, 31. července – 4. srpna, a také 7.–11. srpna. Program poběží každý den od 8:00 do 16:00, ovšem děti umožňují hlídat už od 7:30. Přihlášky i veškeré další potřebné informace k příměšťáku naleznete zde.