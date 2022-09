Rozhovor s Ondřejem Veselým, lídrem kandidátky Změna pro Opavu.

Cítíte se jako opavský patriot?

Rozhodně. V Opavě - Jaktaři, kde naše rodina bydlí, mám dohledané kořeny od 17. století. Jsem opavským patriotem a neumím si ani představit bydlet někde jinde. I kvůli tomu jsem už více než 20 let aktivní v komunální politice. V letech 2006 - 2010 jsem byl zastupitelem města a v následujících volebních obdobích jsem pracoval ve výborech a komisích města.

Opava je nádherné město s bohatou historií, v posledních letech ale ztrácí svoje postavení a bohužel i obyvatele. Je ostudou, že v 21. století nemáme odpovídající bazén a zimní stadion. Chybí tu podpora firem a zaměstnanosti, Opava už dávno měla mít adekvátní průmyslovou zónu. Pozemky jsou připravené, současná rada ale neměla zájem tento projekt dokončit. Současné vedení města také preferuje spíše městské části, a například sídliště v Kateřinkách a Kylešovicích jsou vyloženě Popelkou.

Co vlastně chcete v Opavě změnit?

Je toho mnoho, zásadní je elektronizace agend úřadu, vstřícnost magistrátu a snížení jeho nákladů. Přichází doba, kdy se bude muset začít šetřit všude. Změna pro Opavu má v týmu profesionály, kteří umí nacházet úspory a řešit problematiku smysluplných investic do energetické soběstačnosti a odolnosti celého města. Fotovoltaika a využívání bioodpadů může přinést městu obrovské úspory a podpořit lokální ekonomiku. Využívání fotovoltaiky a bioplynu jako alternativního paliva pro MHD se přímo nabízí, dokončení sítě cyklostezek a jejich připojení k okolním obcím, ruku v ruce s dokončením potřebné další infrastruktury, jak pro cyklisty, tak pro chodce, může zklidnit vnitřní dopravu ve městě. Lokální produkty, podnikatele, služby a řemesla jsou ty zdroje, které má město využívat v maximální míře.

Co sport a kultura v Opavě?

Sportovní vyžití zajišťují především místní sportovní spolky, často s desítky let dlouhou tradicí. Město v tomto směru pomáhá dotacemi a některým vybraným postaví sportovní areál nebo tělocvičnu. Je potřeba vytvořit jasnou koncepci a říct co je prioritou. Také divadlo nemůže být jen smutnou kulisou, která otevírá své dveře v podvečer, mělo by tepat hudbou, tancem a zpěvem po celý den, zaujmout děti, důchodce i studenty. Ostatně to sem tam ukazuje na svých akcích na náměstí. Kultura města není monopolem jen města, ale i jednotlivých kaváren, galerií a klubů, které ve městě skomírají pro přehršel levné zábavy organizované městem. Přitom spolky a kluby umí s penězi na koncerty, představení a výstavy hospodařit daleko efektivněji, než předvádí město.

V Opavě už kandidujete potřetí, máte tentokráte nějaký speciální cíl?

Máme personálně velmi silný tým. Naši kandidáti vybudovali úspěšné firmy, jsou aktivní v různých spolcích, opravují kaple a kostely, pořádají koncerty, výstavy, přednášky atd. atd. Chceme Opavě vrátit to, co nám dala a máme ji co nabídnout. Volební kampaň si platíme sami, nemáme za zády žádné kmotry, lobbisty. Jdeme do toho naplno a volby chceme vyhrát.

Narodil se v roce 1972, vystudoval Mendelovo gymnázium v Opavě a dále pak brněnské VUT, obor ekonomika a řízení staveb. Po ukončení studia pracoval sedm let na Finančním úřadě v Opavě. V roce 2003 nastoupil do rodinné opavské realitní kanceláře, kde působí jako ředitel dodnes. V roce 2020 si doplnil své vzdělání studiem manažerské školy a získáním titulu MBA. Se svou ženou má tři děti a jedním z jeho největších koníčků je genealogie.

