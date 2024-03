Občané města Karlovy Vary vyzývají vedení města k diskusi o Alžbětiných lázních

Foto: ALŽBĚTINY LÁZNĚ

Vážená paní primátorko, paní Pfeffer Ferklová, vážení zastupitelé města,



my, občané města vás vyzýváme k otevřené diskusi nad budoucností Alžbětiných lázní v Karlových Varech. Žádáme vás, hovořte s námi a informujte nás. Informujte nás o tom, proč a komu chcete prodat Alžbětinky. Víte, že je to pro nás jediné zařízení svého druhu? Proč a za jakých podmínek chcete prodat to poslední, co nám tu zůstalo. Kdo rozhodl, že lázeňské město nemá mít veřejné lázně? Proč má město dlouhodobě na vše možné a na Alžbětinky ne? Co se s budovou dál plánuje? Co zaměstnanci lázní a kam mají chodit pacienti? Kdy a jak budeme moci s vedením města diskutovat o jeho záměrech? Žádáme, aby naši volení zástupci s námi hovořili o tak závažné věci a nerozhodovali o nás bez nás. I když jsou našimi voleními zástupci, zde je žádáme o vyslyšení a o vysvětlení. Chceme tímto také vedení města informovat, že nám tento problém není cizí i přes naše vlastní starosti a jelikož tu chceme dál žít, tak chceme být dál na město pyšní. Nejsme tedy pro prodej posledního zlata, co máme. Naše rodiče a mnozí z nás vděčí Alžbětinkám a skvělým lidem tam, že se můžeme hýbat a že se o nás starají jako nikde jinde. Nechceme zde další hotel jen pro ty, co na to mají. Služby lidem se vytrácejí, chce se po nás jen výkon, a i když ho podáváme, náš hlas nechce nikdo slyšet. Nejsme jen posluchači slibů jednou za čtyři roky před volbami. Chceme vidět, že naše práce má smysl. Hovořte s námi a informujte nás. Nesouhlasíme s tím, že město nemá nic vlastnit. Copak se toho od revoluce neprodalo dost? Všechny lázně kromě Alžbětinek jsou pryč. Služby, za kterými jsme chodili do centra města, již neexistují. Je to jen skanzen pro turisty. Kdo dál bude město živit, když se odstěhujeme? Z dosavadních zpráv víme jen to, že město na Alžbětinky nemá peníze a chce je prodat. Hilton koupí Alžbětinky? A co bude s penězi z prodeje? A co se zaměstnanci? Máme mnoho otázek, na které nemáme žádné odpovědi. Jakožto pracující nemáme čas chodit na ranní zasedání zastupitelstev. Tím spíš, když nevíme, o čem se na nich bude jednat. Uzavírají se Bristol a další. Budeme ještě lázeňským městem? Budeme vůbec městem, až všichni odejdeme? Žádáme, vypište referendum, ve kterém se budou moci občané vyjádřit. Chceme mít možnost se vyjádřit. Už ani ne tak za nás, jako za naše děti. Naše děti studující vysokou školu nevidí důvod, proč se do Varů vrátit. Jejich argumenty jsou jednoduché. Proč se vracet? Život ve městě se utlumuje, neinvestuje se, prodává se, ruší se, omezuje se a kamarádi odcházejí. Je tu nedostatek práce, bydlení, služeb, zábavy atd.

Žádáme o uspořádání veřejných diskusí na téma zachování / prodeje Alžbětinek.

Žádáme o informace.

Žádáme o rozvahu všech možností.

Za klienty Alžbětiných lázní,

Občan města Karlovy Vary