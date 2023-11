Participativní rozpočet Dáme na vás nabízí obyvatelům města možnost představit své nápady, které mají za cíl pozitivně ovlivnit život v Brně. Lidé mohou projekty nejen sami navrhovat, ale následně i hlasováním rozhodovat o rozdělení části brněnských financí.

Vybírat lze z různých projektů, které by vedly ke zlepšení v oblasti infrastruktury, kultury, sportu, životního prostředí ve městě a další. Nabídka projektů je velká, takže svoji srdcovku mezi nimi najde každý.

Nejdelší skluzavka v BrněZdroj: Statutární město Brno/archiv

V letošním roce jsme v rámci participativního rozpočtu například vybudovali krásné Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole a na pomezí těchto čtvrtí vznikl doslova ráj pro děti. Mezi stromy jsme umístili lanové i dřevěné prolézačky a ve svahu můžete sjet po vůbec nejdelší terénní skluzavce v Brně!

Nechystá se něco přelomového i ve vašem okolí? To zjistíte, pokud navštívíte galerii projektů, kde je můžete filtrovat třeba právě podle městské části.

A jak tedy hlasování vlastně probíhá? Jednoduchý návod naleznete zde. Zapojit se mohou občané Brna starší 18 let v termínu od 1. do 30. listopadu, a to jak na zmíněných webových stránkách, tak i přes full účet na brnoid.cz.