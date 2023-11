Z vášně pro jablečné cidery k vlastní výrobě. Gabriel Oprendek vypráví o začátcích vlastní značky a o podnikání v době recese.

Foto: www.roger.cz

Společnost jste s bratrem zakládali ještě při studiu vysoké školy. Jak bylo těžké skloubit výrobu ciderů se studiem?

Mělo to svoje výhody i nevýhody. Cider jsme s bratrem testovali hlavně mimo školu, během prázdnin. Výroba a testování cidru není až tak časově náročný proces jako je například získání správného typu jablek a nastavení procesů kvasení (teplota, čas, kvasinky) a správná sanitace. Všechny tyto aktivity se dají lehce dělat po večerech. Funding společnosti jsme pokryli ze studentských půjček, osobních úspor a když nám peníze došly, přispěli nám rodiče. Pak už to šlo samo.

Kromě ciderů vyrábíte i limonády, ve kterých snoubíte hodně netypické příchutě. Kdo s nimi přichází?

Během vývoje máme jednu zásadu: přinést tradiční i netradiční chutě a kombinace. Máme například limonádu s tymiánem, jalovcem, koriandrem, a nebo klitórií ternatskou. Všechno to jsou bylinky, které nejsou ve světě nápojů běžné.

Zdroj: www.roger.cz

S nápady na kombinace přicházím já, a kolegové je nejdříve otestují. Takový proces může trvat tři až šest měsíců v závislosti od náročnosti surovin a testování, ale i kapacit ve výrobě. Pokud nám to všem chutná, začneme limonády s novou příchutí vyrábět.

Pociťujete ve vašem odvětví recesi, o které se poslední rok často mluvilo?

Všeobecně, pokud je některý náš prodejní kanál v recesi, jiný začne růst, a nakonec se to vyrovná. Byl bych nejradši, kdyby všechny naše prodejní kanály rostly, ale svět je holt takový a my se musíme přizpůsobit.

V potravinářství došlo k velkému nárůstu cen, ovlivnilo to i vás?

Samozřejmě. V jeden moment začaly ceny všech surovin a obalů růst. Nejhorší bylo i to, že někteří dodavatelé nedokázali dodat zboží, i když jsme byli ochotni přistoupit na vyšší ceny. U některých dodavatelů jsme zůstali u původních cen, ale museli jsme navýšit odběrné množství. Myslím, že jsme tuto situaci zvládli dobře.

Pro odběratele v tomto odvětví je také typické, že si stanovují dlouhou splatnost faktur, setkáváte se s tím i vy?

Naučili jsme se, že čím větší odběratel, tím delší splatnost faktur. V současné situaci to musíme akceptovat a naučit se s tím pracovat. Spolupracujeme se společností Platební instituce Roger na factoringu, což nám umožňuje mít 75 % z faktury do 3 dnů na účtu. V sezóně nám to velmi pomáhá s nákupem surovin na výrobu a také se nám služba hodila k úhradě DPH.

Kde všude mohou vaše produkty zákazníci najít?

Na Slovensku jsme dostupní v Kauflandu, DM drogerii nebo v řemeslných a bio potravinách, a také v gastru. Do Česka se dostáváme pomalu, přes přímé odběry v gastronomických řetězcích, a také přes náš český e-shop www.oprebrothers.cz. V září jsme dokonce vyhráli první místo na Slavnosti Cideru v Praze - důkaz, že českým zákazníkům naše produkty chutnají.