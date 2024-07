Galerie Přerov je ideálním místem pro všechny, kteří chtějí nakoupit stylovou letní módu, vybavit se na dovolenou, nebo si jen udělat radost. Pojďme se podívat na některé z lákavých obchodů a jejich nabídku.

Móda pro celou rodinu

V obchodech H&M, C&A, New Yorker, Orsay, CROPP, Sinsay nebo Pepco najdete široký výběr letní módy pro dámy, pány i děti. Od lehkých šatů a kraťasů až po stylové plavky a doplňky – tyto obchody nabízejí všechno, co potřebujete k tomu, abyste byli připraveni na letní dobrodružství. H&M a C&A se specializují na kvalitní a cenově dostupnou módu, zatímco New Yorker a Orsay přinášejí nejnovější trendy. CROPP a Sinsay zaujmou mladistvým stylem a Pepco potěší výhodnými cenami. Velký výběr plavek najdete v prodejně Radúza v 1. patře.

Radost pro vás i vaše blízké

Navštivte prodejnu parfumerie Fann, kde si můžete vybrat z široké nabídky parfémů a kosmetiky, a dopřejte si trochu luxusu. Klenoty Aurum nabízejí nádherné šperky, které ozdobí každou příležitost. Pokud hledáte kvalitní hodinky, zavítejte do prodejny Top Time, a pro špičkové služby v oblasti optiky navštivte Grand Optical.

Praktické nákupy

Lékárna Dr. Max je místem, kde pořídíte vše potřebné do vaší cestovní lékárničky. V knihkupectví Luxor si můžete vybrat knihu na cesty a v DM drogerii najdete širokou nabídku opalovacích krémů, které ochrání vaši pokožku během slunečných dní. Pro děti můžete v hračkářství Dráčik koupit nafukovací kruh nebo lehátko.

Péče o sebe

Pro dokonalou péči o váš vzhled navštivte kadeřnictví No. 1, nebo pánský salon The Original Barber. Cloudy Spa nabízí krásnou letní manikúru a pedikúru, která vám dodá ten správný letní šmrnc.

Sport a volný čas

V prodejně Martes Sport najdete vše, co potřebujete pro letní sporty a dovolenou. Od sportovního oblečení a obuvi až po vybavení pro turistiku a vodní sporty, zdravé lahve na pití nebo také stan na pláž či stan na přespání v přírodě.

Další služby

Galerie Přerov nabízí také služby Eko čistírny a samoobslužné prádelny, které vám usnadní péči o vaše oblečení. V Tourist centru pořídíte dálniční známky nebo využijete směnárnu.

Gastronomické zážitky

Pokud se vám nechce vařit, zastavte se na oběd v restauraci Angus, v bistru Banyan nebo v KFC. Hotová jídla s sebou si můžete koupit v nové prodejně KM Avion.

