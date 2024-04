Starosta obce Násedlovice vyhlašuje ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na

Mateřská škola Násedlovice, okres Hodonín, příspěvková organizace, se sídlem Násedlovice 211, IČO: 75023466, jejímž zřizovatelem je obec Násedlovice, se sídlem Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice, IČO: 00285153.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ped. pracovnících“):

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

Písemně zašlete:

Zdroj: Obec Násedlovice

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 22.04.2024 do 12:00 hod. na adresu: obec Násedlovice, Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice.

Předpokládaný nástup do funkce je 01.08.2024.

Obálku je třeba označit „Konkurs ředitel/ka MŠ Násedlovice – NEOTVÍRAT“