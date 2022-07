Epidemie covidu narušila všechny naše plány, a tak Vás přivítáme na oslavě o rok později, než bylo plánováno. Připravili jsme pro Vás bohatý kulturní program, ve kterém jsem se snažili zaujmout a potěšit všechny věkové kategorie.

Foto: Obec Ovčáry

Pozvěte Vaše blízké, známé i bývalé obyvatele Ovčár, zavzpomínejte na dětství a užijte si společné okamžiky v naší krásné a milé vísce.

Bohuslav Machůrka – starosta obce

Program oslav - na návsi

Pátek - 24. června 2022

15:00 Cirkus - u Spolkového domu 16:00 Kapela ESO - dechová hudba

17:15 Jana - revival Věra Špinarová

18:30 Jarek Šimek - písně z Pomády a jiné

19:15 Jakub Machulda - písně Elvis Pressley a jiné

20:30 Vesper - večerní zábava

21:30 Ohňová show

22:00 Letní kino

HISTORICKÁ MINCOVNA – ražba pamětních mincí

Sobota - 25. června 2022

10:00 Cirkus - u Spolkového domu

13:00 Mše svatá v kostele sv. Jakuba Většího

13:00 Ukázka požární techniky - historické vozy

13:00 Oleg Jarolím - výstava obrazů na obecním úřadě

14:00 Zahájení - slovo starosty a pozvaní hosté

14:15 Vystoupení dětí ze ZŠ MŠ Ovčáry

14:30 Májová beseda

14:50 ASPV Ovčáry, Tereza Stříbrná - cvičení s dětmi 15:00 Míla Hartman - písně Karla Gotta

16:00 Pepino Matura - akordeon

17:00 Imrvére - Jan Kupec (punk-rock)

18:30 Kubula kouzelník s pejskem Edou 19:00 Lucie Třešňáková - písně Ivety Bartošové

20:00 Wšechnochuť rock - Liberec - večerní zábava

Den otevřených dveří

15:00-16:00 ZŠ MŠ Ovčáry, kostel sv. Jakuba Většího, hrobka rytíře Horského, hasičárna, Spolkový dům – knihovna

Doprovodný program HISTORICKÁ MINCOVNA - ražba pamětních mincí, Nožířství, kovářství Kosík, Denisa Kosíková - Spakuj, pečivo Hlaváčová, víno Březina, upomínkové předměty

Vznik naší obce je dáván podle prof. Vávry do doby kolem r. 1021. Její jméno během dalšího vývoje mělo různý název. To proto, že písařům německým a latinským dělalo potíže: 1272 Ouuechar 1357 Owczierz 1405 Owczar 1562 Wowcziary 1654 Owctarym 1769 Vovzari

pan Jirát – kronika obce Ovčáry

Zdroj: Obec Ovčáry

Historie obce

Název obce se odvozuje od toho, že obyvatelé měli povinnost dodávat na hrad Oldříš ovce. Obec Ovčáry se v písemných historických pramenech poprvé připomíná v roce 1273 jako majetek premonstrátského kláštera na Strahově. To trvalo až do husitských válek. V té době byl církevní majetek zabírán stoupenci podobojí. V roce 1420 český král a později císař Zikmund zapsal Ovčáry bratrům z Chlumu. Nikoliv na dlouho. V roce 1421 byl nedaleký královský Kolín dobyt pražskými příznivci husitů. Pražané zde ustavili svého hejtmana. Po bitvě u Lipan v roce 1434 se hejtmanem v Kolíně stal kněz Bedřich ze Strážnice. Ten se nakonec vzdal odporu proti králi Zikmundovi a po té, co se mu podal, obdržel v roce 1436 zápis na město Kolín s mnoha vesnicemi v okolí. Vzniklo poměrně velké panství, jehož součástí byly i Ovčáry. Při Kolínu pak zůstala ves až do roku 1850, kdy dosud vrchnostenskou správu nahradila správa státní zřízením okresních soudů a okresních, městských a obecních úřadů.

Bedřich ze Strážnice byl nakonec z Kolína vyplacen králem Jiřím z Poděbrad, který mu dal náhradou hrad Potštejn. Od těch časů byl Kolín opět spravován českou královskou komorou. Město s vrchnostenským sídlem a řadou vesnic bylo pak často zastavováno. Když v roce 1562 potvrdil král Ferdinand I. Veronice z Lípy, vdově po Karlovi ze Žerotína, a jejich synům zástavu kolínského panství, jsou jako jeho součást jmenovány i Ovčáry. Kašpar ze Žerotína v roce 1591 uzavřel s císařem Rudolfem II. smlouvu o vrácení kolínského panství české královské komoře. Získaný statek císař již nezastavil a ponechal si ho. Po bitvě na Bílé hoře bylo kolínské panství připojeno k panství poděbradskému. V roce 1829 prodala správa císařských statků zámek v Kolíně s třiadvaceti vesnicemi Jakubu Veithovi. Ten si postavil nový zámek v Býchorech. Za vnuků Jakuba Veitha byla ukončena vrchnostenská správa a v roce 1862 byl kolínský velkostatek prodán Františkovi Horskému rytíři z Horskýfeldu.

https://www.ovcary-obec.cz/