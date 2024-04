Obecní úřad Chlebičov věnoval posledních několik dnů svou pozornost zejména dětem, které se staly středem pozornosti při různých událostech. Od tradiční akce "Noc s Andersenem", přes slavnostní přivítání nejmladších občánků až po pasování prvňáčků na čtenáře. Přibližme si společně tyto události, během kterých dětský smích a bezprostřednost oživily budovu úřadu.

Foto: Barbora Chmelařová

Noc s Andersenem

Velmi tradiční akcí, která ale není pouze chlebičovskou událostí, je Noc s Andersenem. Do obecní knihovny pozve paní knihovnice každý rok koncem března děti z místní školy, aby zde přenocovaly. Než se v zasedací místnosti úřadu uloží ke spánku, čeká je pár her (zvlášť dobrodružná je stezka odvahy

na půdě!), čtení a filmové ponocování. Ani letos tomu nebylo jinak a věříme, že se i v příštím roce mezi dětmi najde dost zájemců nejen o tuto akci, ale hlavně o čtení a knihy.

Noc s AndersenemZdroj: Veronika Königová

Vítání občánků

V neděli 14. dubna jsme se sešli v obřadní síni našeho obecního úřadu, abychom přivítali v řadách občanů obce ty nejmladší a nejmilejší – děťátka, která se narodila v loňském roce, případně i dříve. Jsme rádi, že jsme mohli slavnostně uvést do života obce celkem 14 chlapečků a holčiček a také že je k naší malé slavnosti doprovodily i jejich rodiny, kromě rodičů některé babičky a dědečkové.

Na startovní čáru do života nastoupily děti velmi bohaté, totiž obdarované starostlivými rodiči, kteří je obklopují nekonečnou láskou a péčí. Do vínku jim navíc dali krásná jména – tradiční i méně tradiční – Ruth, Ruben, Max, Ellen, Šimon, Antonín, Olivie, Sofie, Lada, Theodor, Jan, Eliška, Eduard, Nela. Obec Chlebičov jim během obřadu věnovala finanční hotovost, drobné upomínkové předměty a maminkám předaly děti ze školky, které pod vedením učitelek secvičily milé vystoupení, malou kytičku.

Ještě dlouho potrvá, než maličcí vyrostou a naučí se všemu, co je pro život potřeba. Ze srdce jim přejeme, aby svůj příběh dětství i mládí prožily ve zdraví, v klidu, a hlavně v bezpečném prostředí.

A maminkám i tatínkům hodně trpělivosti, lásky a radosti z jejich ratolestí.

Vítání občánkůZdroj: Barbora Chmelařová

Pasování prvňáčků na čtenáře

Není to tak dávno, co jsme prvňáčky vítali v naší malé milé venkovské školičce. Na jejich první školní den tohoto školního roku jen tak nezapomeneme – sešli jsme se s rodiči, paními učitelkami i staršími dětmi ze školy, slibovali, že brzy budou zvládat čtení, psaní i počítání… Voda v Chlebičovském potoce uplynula a z malinkých prvňáčků se stali čtenáři. Čekalo je tedy pasování. To, že řádky knížek bezpečně zvládají, dokázali v půlce dubna v obřadní síni Obecního úřadu Chlebičov nejen paní ředitelce a rodičům, ale hlavně královně Abecedě I. Děti předvedly milé vystoupení, krásně zvládly přečíst svůj úryvek textu, splnily úkoly, které pro ně královna připravila, a za to je Abeceda I. odměnila šerpou prince čtenáře a princezny čtenářky. Tahle pěkná tradice vznikla v místní knihovně už před více než 10 lety. Je stále krásná a stojí za to ji udržovat. Takže se budeme těšit na další školáčky!

Pasování na čtenářeZdroj: Barbora Chmelařová