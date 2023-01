Obecný zájem z. ú. může odlehčit možná i vám doma?

Komerční sdělení

Téměř všichni to známe, do práce, na nákup, vyzvednout děti, telefony, schůzky a další. Pokud se k tomu ještě přidá nutnost péče o blízkou osobu, jste na pokraji sil a volný čas prakticky neexistuje. Dostáváte se do situace, ve které by se vám hodila pomoc. Obrátit se můžete na Obecný zájem, z.ú., jak a s čím vám může pomoci vám přiblíží paní Mgr. Iveta Brzková, ředitelka společnosti.

Foto: Obecný zájem, z.ú.