V překrásné pasáži v srdci Brna, je malý obchod, ukrývající kouzlo přírody. Návštěva je zážitek.

Slečna Kristýna poprvé nasadila svůj nový prsten, padl jako ulitý. | Foto: Šperky KatyBa

Příběh krásy z přírody

V překrásné pasáži v srdci Brna, na Dominikánském náměstí 2, se nachází malý obchod, který ukrývá kouzlo přírody. Na první pohled se zdá být obyčejný, ale jakmile překročíte jeho práh, ocitnete se v jiném světě – světě, kde šperky vyprávějí příběhy a kde každý kousek v sobě nese jedinečný dotek ruční práce.

Katka zakladatelka značky Katyba na jednom z Brněnských designových trhů.Zdroj: Šperky KatyBa

Umění přírodních materiálů

Tento obchod patří manželům Kateřině a Janu Vermouzkovým, kteří pod značkou Katyba tvoří unikátní šperky z přírodních materiálů. Kateřina, s jemností a precizností sobě vlastní, vybírá minerály, perly, korály – materiály, které se svou přirozenou krásou nedají napodobit. Každý kousek kamene má svůj vlastní příběh, který se zrcadlí ve špercích Katyba.

Jan, s neustálým úsměvem přidává do každého dřevěného šperku kus své duše. Vznikají tak jedinečné autorské dřevěné hodinky. Společně vytvářejí umělecká díla, která nejenže zdobí, ale také vyzařují zvláštní auru, jež se dotýká srdcí jejich nositelů. Jejich šperky jsou více než jen ozdoby – jsou to talismany přírody, které propojují jejich nositele s její silou.

Cínovaná brož s přírodním korálem.Zdroj: Šperky KatyBa

Šperky, které okouzlují

V malém ateliéru, skrytém za obchodem, se rodí prsteny, prstýnky a náhrdelníky, brože, které okouzlují. Mezi nejoblíbenější patří cínované brože a prsteny ozdobené kameny jako ametyst, měsíční kámen, dendritický opál či labradorit. Každý z těchto kamenů má své vlastní kouzlo, které umocňuje krásu ručně vytvořených šperků.

Příběh zákaznice Kristýny

Jednoho dne přišla do obchodu mladá žena jménem Kristýna. Cítila, že její život potřebuje něco zvláštního, něco, co by jí připomínalo krásu přírody a její vlastní jedinečnost. Jakmile vstoupila, byla okouzlena atmosférou, které ji obklopovala.

Kristýna se rozhodla nechat si vyrobit prsten na zakázku. Kateřina s ní strávila potřebný čas výběrem správných minerálů a konzultacemi o designu. Nakonec se rozhodli pro kombinaci amazonitu zasazeného do cínu. Prsten měl být symbolem její cesty a připomínkou, že příroda je vždy blízko.

Když si Kristýna prsten nasadila, pocítila zvláštní spojení. Byl to nejen krásný šperk, ale také talisman, který jí přinášel klid a sílu. Každý pohled na něj jí připomínal krásu přírody a péči, s jakou byl vytvořen.

Slečna Kristýna si vybírá ten správný kámen do prstenu.Zdroj: Šperky KatyBa

Návštěva, která stojí za to

Šperky Katyba nejsou jen ozdoby – jsou to příběhy přírody přenesené do našeho každodenního života. Ať už si je koupíte v obchodě na Dominikánském náměstí 2 nebo přes e-shop, každý kousek v sobě nese lásku a péči, s jakou byl vytvořen. Návštěva tohoto obchodu není jen o nákupu – je to zážitek.