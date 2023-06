Pivo inspirované přírodou, připravené z nejlepších surovin a uvařené s láskou k pivovarskému řemeslu. Jméno mu daly Jeseníky a dnes je jejich symbolem. Ikonická jedenáctka Holba Šerák se v Holbě vaří od roku 1984 a je vlajkovou lodí pivovaru dodnes. Díky exkurzi do pivovaru tak můžete poznat, jak se vaří Ryzí pivo z hor. V pivovarském muzeu v Hanušovicích se seznámíte s minulostí i vývojem pivovarského řemesla v čase.

VÝJIMEČNÉ SUROVINY A TRADIČNÍ PIVOVARSKÉ POSTUPY

Horská voda z hlubinného vrtu dává Šeráku jiskru a živelnost hor, vyhlášený slad z hanáckých ječmenů plnou chuť a přesná kombinace dvou druhů chmelů z Tršicka charakteristickou nezaměnitelnou hořkost. Způsob vaření Šeráku je v Holbě stále stejný. Od vaření v původní varně, která je z roku 1930, přes proces hlavního kvašení až po dostatečně dlouhou dobu ležení v ležáckých sklepích, které dodává pivu vyváženou chuť a výborný říz.

JAK SE V HOLBĚ ZRODILA HORSKÁ LEGENDA

V osmdesátých letech se v hospodách pila především desítka, osmička a ležák. O nové receptuře jedenáctky se tehdy v pivovaru Holba dlouho diskutovalo a průlomové rozhodnutí padlo v roce 1983. Tehdejší sládek chtěl na trh přinést pivo, které má plnější chuť než desítka a zároveň menší množství alkoholu než dvanáctka. A povedlo se. Výstav Šeráku začínal na stovkách hektolitrů a dnes je to více než 200 tisíc hektolitrů. „Šerák byl ve své době unikát na pivním trhu. A dnes můžu s hrdostí říct, že naše jesenická jedenáctka s dokonalým řízem a medově zlatou barvou patří bezmála 40 let k nejoblíbenějším pivům z našeho pivovaru,“ říká sládek pivovaru Holba Luděk Reichl a s úsměvem dodává: “Zveme všechny fajnšmekry a příznivce piva k nám do muzea. Dozvíte se, jak se rozvíjelo pivovarnictví na Hanušovicku, a prohlédnete si třeba staré sladovnické lopaty a veškerá historická výčepní zařízení, které vás vtáhnou do atmosféry staročeských hospod.“

PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO MUZEA PIVOVARNICTVÍ V HANUŠOVICÍCH

Zkušenosti sládků se v pivovaru Holba předávají z generace na generaci od roku 1874 a muzeum je ideální místo, jak nahlédnout do tajů pivovarského řemesla. Kromě vlastní výroby piva vás expozice seznámí se surovinami, pro výrobu zlatého moku nezbytnými, a připomene i jejich složitou dopravu v době koňských povozů.

Sladkou tečkou na závěr expozice je stylová pivovarská restaurace s nádechem starých časů. Zde vám načepují Holbu zkušení výčepní a vy si tak můžete vychutnat živelnost a jiskrnost jesenických hor v každém doušku.

