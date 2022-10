Podzimní příroda nabízí nesčetně krás. Nenechte se odradit, počasí dokáže v tomto ročním období vykouzlit nevšední atmosféru. Vychutnejte si ji plnými doušky a objevujte krásná a tajemná místa poblíž vašeho bydliště, nebo v samotě hor. Všude se však budete moci spolehnout na outdoorové vybavení SALOMON.

Turistika je skvělý způsob, jak být v úzkém kontaktu s přírodou. Někdo chce jen vyrazit na chvíli z domova na krátkou procházku v blízkém parku, ale i tak chce a potřebuje mít kvalitní a bezpečné vybavení, které navíc půjde použít i ve městě. Zapálenější turisté naopak touží po aktivitách v náročném horském terénu a jen s tím nejnutnějším vybavením, potřebným k tomu, aby se dostali na vrcholky hor a bezpečně zpátky dolů. Ať už je motivace pro vaše turistické výzvy sportovního charakteru, nebo jen takzvaně společenská, vždy potřebujete vybavení, které obstojí v jakémkoli počasí. Nechte se inspirovat zajímavými tipy na outdoorové vybavení pro všechny druhy venkovních aktivit od značky SALOMON.

Inovovaný a vylepšený model kotníkové obuvi CROSS HIKE 2 MID GTX je tady pro všechny, kteří se potřebují cítit chráněni a ani v kluzkém či kamenitém terénu nechtějí mít obavy z uklouznutí. Je zde pro všechny, kdo chtějí bez problémů vyrazit z městského prostředí za dobrodružstvím v přírodě. Jsou lehké jako pírko a při pěších túrách vám po celý rok poskytnou kompletní ochranu a celodenní komfort. Díky voděodolné membráně GORE-TEX nemusíte mít obavy ani při nepříznivém počasí. Obuv Cross Hike 2 Mid GTX bude vaším nejlepším společníkem při mnohakilometrových túrách v horách i údolích a zůstane přitom suchá, pohodlná a bezpečná.

Dalším skvělým tipem na outdoorovou obuv je model CROSS OVER GTX v kotníkovém provedení. Vyznačuje se všemi vlastnostmi, díky nimž můžete vyrazit z města vstříc zážitkům v přírodě. Disponují moderním, mimořádně odolným svrškem z technických vláken, která zajišťují výjimečnou odolnost vůči otěru a trvanlivost. Svršek je bezešvý a poskytuje tak optimální fixaci nohy a prodyšnost. V Cross Over GTX najdete skvělou outdoorovou obuv, v níž můžete vyrazit ihned z městské džungle až do srdce divočiny.

A co si obléci do nepohody? Třeba lehkou a prodyšnou bundu OUTLINE HYBRID GORE-TEX, která je vždy po ruce a připravená s vámi vyrazit kamkoliv si jen zlíbíte. Spojuje to nejlepší z technologií GORE-TEX a poskytuje špičkovou voděodolnost, ochranu před větrem a prodyšnost – a přitom vás nijak nezatíží.

Dalším tipem na skvělou turistickou bundu je model OUTLINE GTX® - prodyšná a lehoučká nepromokavá bunda do deště, která vás udrží v suchu na vrcholcích hor stejně jako v centru města. Díky širšímu střihu tuto elegantní bundu hladce obléknete bez ohledu na to, kolik spodních a středních vrstev si v závislosti na teplotě a aktivitě vezmete pod ní a zadní průduch je navíc strategicky umístěn tak, aby zajišťoval maximální cirkulaci vzduchu, takže i při aktivním pohybu zůstanete v suchu a pohodlí.

Posledním naším typem na podzimní turistické vybavení je OUTLIFE 20 - robustní a zároveň všestranný batoh neobsahující PFC, který je skvělý jak pro denní použití ve městě, tak i pro vaše výlety do přírody. Kombinuje pohodlné popruhy s četnými kapsami, přihrádkami a vychytávkami a je zhotoven z odolných tkanin, které skvěle odolávají otěru a (nešetrnému) zacházení, navíc s vrstvou DWR odpuzující vodu.

