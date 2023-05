Když vám na terase slunce peče na hlavu, déšť padá na ramena a vítr shazuje pití ze stolu, znamená to, že na té terase moc rádi nebudete. Ani vy, ani vaše rodina, ani přátelé na návštěvě. Aby se to změnilo, není potřeba zázraky. Výrazně se vám prodlouží komfortně strávený čas na čerstvém vzduchu, pokud budete mít venkovní posezení kvalitně zastřešené.

Protože počasí v létě je nevyzpytatelné, ochrana před sluncem nestačí. Potřebujete také ochranu před deštěm a ideálně i před větrem. Nikomu se nelíbí pokaždé, když se zatáhne obloha, utíkat dovnitř a stěhovat do bezpečí i nábytek. Ani sedět na terase pod markýzou a navíc ještě pod deštníkem. Při průměrném množství srážek ročně v Česku (konkrétně 680 mm) máme všichni docela velkou šanci problémy s deštěm řešit pravidelně. A proto je dobré se na ně připravit.

Poloviční řešení není řešení

Často se stává, že zákazníci při výběru markýzy zvažují především barvu a cenu, rozhodují se překotně. Spolu s markýzou si pak pořizují i spoustu zklamání, dodatečné práce a taky výdajů. „Velmi doporučuji zajímat se o reference. Zkušenosti jiných zákazníků vám mohou dodat důležité informace o spolehlivosti dodání, o kvalitě používaných technologií nebo řemeslné zručnosti firmy,“ řekl nám Jan Koritenský, zakladatel firmy T-shade. Důležitá je kvalitní a promyšlená konstrukce zastřešení, stejně jako stínící materiál. Musí mít dlouhou životnost, být pevný, odolný, nepromokavý a nesmí ho poškodit ani intenzivní letní sluníčko.

Jakých dalších parametrů si všímat při výběru markýzy?

Pohlídejte si kvalitu stínící látky – nesmí se po čase rozpínat, barvy musí být stálé a odolné vyšisování, látka musí mít stabilní, bezešvé spoje. Vysoce kvalitní funkční textilie poznáte podle toho, že jsou odolné proti vodě i UV záření, zároveň transparentní s dobrou propustností světla a vzduchu a efektem rozptýlení slunečního světla.

Zárukou dlouhodobé spokojenosti a uživatelského pohodlí je markýza s kumulovanou funkcí – odolností proti slunci i proti dešti zároveň. Moderní venkovní markýzy tyto nároky splňují, v mnohém dokonce předstihují. Díky technologickému pokroku mají nejmodernější markýzy vlastnosti, o kterých se nám dříve na propršených balkonech mohlo leda zdát.

Dalším zásadním parametrem, který by měl ovlivnit váš výběr, je údržba a ovládání. Ideální látka má samočistící schopnosti a na její údržbu stačí proud vody. Způsobů ovládání výsuvné markýzy je více, tím nejjednodušším na obsluhu jsou výsuvné markýzy s pohonem, ovladatelné stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.

Velmi prozíravé je opatřit markýzu chytrými čidly - sluneční a větrná automatika reaguje na aktuální stav počasí, včetně silného větru, a sama určí, kdy je vhodné markýzu vysunout nebo zasunout.

Doplňky k markýzám proti dešti pro ještě lepší komfort posezení

Zajímavou přidanou hodnotu dělají u markýz různé doplňky a příslušenství, ke kterým patří například zabudované LED panely, bodové osvětlení nebo infračervené topení. Systémy zastínění oken a zastřešení teras od firmy T-shade nepatří mezi nejlevnější. Můžete se ovšem stoprocentně spolehnout, že získáte opravdu kvalitní markýzu proti dešti, rychlé dodání a profesionální montáž a servis.

Jan Koritenský ještě doplňuje tip z praxe: „Stínící technikou se intenzivně zabýváme již přes dvacet let, takže na beton víme jedno: z hlediska markýz existují jen dvě roční období. Léto, které je teď, a léto, které bude. Proto doporučuji řešit problematiku stínění včas, aby to léto, které vás zrovna čeká, bylo létem co nejpříjemnějším.“