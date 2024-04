Nechte se inspirovat nevšedními modely a originálním designem zpracování kůže.

Když František Polák se svým týmem kožedělných mistrů a designérů zakládal na Hané značku Dílna, chtěl dělat ty nejkrásnější kožené věci na světě. Ale co se mu během dobývání světa kožené módy přihodilo, navždy změnilo jeho pohled na to, která kožená bunda je nejkrásnější.

Když na trh vstoupil kožený křivák Ryan Rock, byl to rázem král mezi motorkářskými bundami. „Touhle bundou jsme připomněli lidem, že motorkářská svoboda 50. let nemusí být jen vzpomínkou,“ říká František Polák. Tuhle bundu si zamilovali lidé po celé Evropě, několik kusů jsme prodali i do USA a Kanady. A všichni rebelové bez ohledu na věk či pohlaví říkají, že tohle je ta pravá kožená bunda, Ryan že je prý nejhezčí ze všech, které vyrábíme.

Zdroj: Dilnastore s.r.o.„Jednou za mnou přišel kamarád, který je vášnivý motorkář a obdivovatel F1 okruhů a požádal mne, abych mu vyrobil bundu, která by byla sportovně laděná, podobná ikonické bundě v jaké chodil jeho oblíbený jezdec F1,“ vzpomíná František Polák, Tak vznikla limitovaná edice bundy HAMILTON, kterou v současností nabízí ve více barevných provedeních. Pohodlná pro běžné nošení, ale současně si ji může vzít i na motorku.

Je zřejmé, že kožená bunda může kromě rebelství a touhy po svobodě vyjadřovat také královskou eleganci. Tak se narodil kožený kabát Neo, kterému jeho fanoušci říkají Vyvolený!

A tenhle stylový kožený kabát prodlouženého střihu si rázem začali kupovat ti, kdo se nebojí originality, kdo nemají strach budit ve společnosti či na ulici obdiv. Pro tyhle lidi je právě Neo nejkrásnější koženou „bundou“ na světě.

Ale pak vám třeba zavolá rocker z Německa, a že prý by chtěl nějakou „divokou“ bundu, která by se hodila k jeho kytaře. Chápete to? Chce bundu jako doplněk ke kytaře! A tak vzniká další model pro ty, kdo zaprodali svou duši hudbě.

Nebo ta slečna z Prahy, která chce konečně najít bomber podle své představy. Bunda - bomber, který jí umožnit být konečně svá. Tak jí takový dámský bomber vyrobíme a co se stane? Vznikne další řada, s dalším krásným jménem Wanda.

Naše bundy mají své příběhy a svá jména. Třeba Aurelie, ta je nejkrásnější v koňakové, nebo Becca v barvě bordeaux, nebo bílá Debbie. Co bunda, to příběh, to jméno, které symbolizuje skrytou nebo zjevnou vnitřní charakteristiku bundy. Ale která je TA nejkrásnější, to je nemožné říci.

Každý, kdo nosí koženou bundu s logem Dílna, ať je to kdekoli na světě, ví, že ta jeho je ta nejkrásnější. Už třeba jen proto, že si ji nechal udělat na míru. Nebo na ni chtěl mít výšivku, nebo jiné zapínání, na které je zvyklý. Někdo si nechal svou bundu upravit do větší tvrdosti, jiný vnesl svůj cit pro detail a své pojetí módní svobody.

Jen mimořádná kvalita kůže a rukodělné mistrovství chlapů a fortelných ženských z Dílny, ty zůstávají pro každého stejné. Na původu a vlastnostech kůže záleží ze všeho nejvíc. Ať už vyjadřujete svou rebelskou duši nebo duši krásné dračice, musíte dát světu důkaz, že nejde jen o pózu, o faleš, o napodobeninu.

Protože kůže, ta nelže.

Proto je kůže nejkrásnější z materiálů a královnou módy. Letos stejně jako už tisíc let.

Tak se běžte podívat, která nejkrásnější bunda na světě stále čeká, jestli jí dáte nové jméno, jestli právě vy objevíte její půvab a jestli právě s vámi prožije zbytek svého života.

Protože kožené bundy, ty vážně nestárnou. www.dilnastore.cz

Značka DILNA - to je prémiová česká značka kožených produktů. V našem sortimentu naleznete široký výběr kožených bund, luxusních kožených cestovních a business tašek a mnoho dalších produktů, které doplní váš osobitý styl. Dodáváme naše produkty do celého světa.Plníme si tím náš sen přinášet našim zákazníkům pocit vyjímečnosti a originality.