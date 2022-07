Ostrov leží na trase mezi Karlovými Vary a Jáchymovem. Je to město, které má své historické kouzlo a je mozaikou architektonických stylů. Najdete v něm spoustu památek a zeleně. A vaše děti se tu nudit nebudou.

Ostrov zámek | Foto: Město Ostrov

Dobrá rada na začátek: Plánujete-li si výlet do Ostrova a chcete vidět to nejzajímavější? Počítejte ideálně s časem 4 hodiny. Zaparkujte před zámkem a své první kroky směřujte do Informačního centra Na Zámku. Zde budete vybaveni veškerými informacemi a dobrou radou na cestu. Pomůžeme vám program městem sestavit na míru dle vašich časových možností. Ať jste pěší nebo cyklisté, jste vítáni!

Zámek se svými expozicemi potěší oko kdejakého návštěvníka. Milovníci porcelánu se můžou pokochat výběrem z produkce kdysi světoznámé porcelánky Pfeiffer&Löwenstein Schlackenwerth.

Šlikovská expozice mapuje významný šlechtický rod, který v prostorách ostrovského zámku v 16. století žil a v Jáchymově bohatl ražbou stříbrných mincí a slavného Jáchymovského tolaru.

Jedině zde je momentálně v expozici k vidění stříbrná šlikovská mincovní kazeta – národní kulturní památka a údajný meč kata Mydláře, kterým byl sťat Jáchym Ondřej Šlik při popravě 27 českých pánů v roce 1621. Novinkou pro návštěvníky v letošním roce je Multimediální expozice Zámecká zahrada v proměnách času, která mapuje vývoj dnešního Zámeckého parku z doby, kdy byl Zámeckou zahradou nazývanou osmý div světa.

Navštívit město a nevidět Zámecký park by byla škoda. Můžete v něm strávit chvilku na lavičce třeba u vodního parteru před Palácem princů nebo se projít k Letohrádku a zavítat na zajímavou výstavu nebo rovněž na expozici porcelánu.

Ostrov LetohrádekZdroj: Město Ostrov

Projdete-li parkem, dojdete k barokní perle Ostrova. Klášternímu areálu-Posvátnému okrsku, který nabízí prohlídky sakrálních staveb se zajímavými expozicemi. Nahlédnete do pohřební kaple sv. Anny, kdysi rodového mauzolea vévodů sasko-lauenburských. Kostel nabízí expozici církevního umění s doprovodnou výstavou zničené kostely na Karlovarsku. Klášterní areál nabízí komentované prohlídky. V přilehlé klášterní zahradě je Ekocentrum s více než 100 druhy zvířat. A vstup zdarma!

Ostrov klášterZdroj: Město Ostrov

Dominantní stavbou Starého náměstí je Stará radnice. Její novinkou je galerie Podhoubí, kde vystavují současní umělci. Na radnici si můžete prohlédnout stálou expozici hodinových strojů a strojků a dozvědět se něco více o Toskánských Habsburcích, kteří zde v Ostrově pobývali. Jeden z nich - Leopold II. Toskánský byl dokonce třikrát po sobě zvoleným starostou města.

K Ostrovu neodmyslitelně patří národní kulturní památka Rudá věž smrti, která byla vyhlášena jedním ze statků Erzgebirge/Krušnohoří a zařadila se tak se svou stinnou „hornickou“ minulostí na Seznam UNESCO.

Ti z vás, kdo chcete v Ostrově v letních měsících poznávat sportovní aktivity a procházky v přírodě, nevynechte Lesopark Borecké rybníky s naučnou stezkou fauny i flóry a discgolfem. To je sport pro jednotlivce i celou rodinu. Disky si půjčíte oproti vratné záloze v přilehlé pivnici Čepelík. Areál Boreckých rybníků je příjemné místo k relaxaci, cyklistice, ale disponuje i veřejným venkovním grilem a ohništěm.

Nově zrekonstruované koupaliště v Ostrově je v letních měsících lákadlem pro místní i turisty. Koupaliště nabízí moře zábavy – tobogánem a širokou skluzavkou počínaje a relaxačními vodními lehátky s masážními tryskami pro dospělé určitě nekonče. Plaveckou část využijí vášniví plavci a k dispozici je i beachvolejbalové hřiště a spoustu herních prvků pro děti v travnaté části koupaliště.

Nenechte si ostrovské poklady uniknout a město rozhodně navštivte. Věřte, že je co si užít a obdivovat. Těšíme se na vás!

Dita Poledníčková

Manažer cestovního ruchu, město Ostrov