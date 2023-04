V Litovli se vaří pivo už 130 let a stále vyniká lahodnou chutí, vyrovnanou hořkostí, zlatou barvou a správným řízem.

Pivovar Litovel, muzeum | Foto: Pivovar Litovel

Díky respektu k tradici, řemeslu a kvalitním surovinám si jej můžete vychutnat i vy. Navíc poznáte, jak se vaří klasické české pivo, nahlédnete do historie litovelského pivovaru a v minipivovaru si můžete uvařit svoje vlastní pivo pod dohledem zkušených sládků.

Pivovar, který porazil Němce

V Litovli se vařilo pivo už za krále Václava II. ve 13. století, ale největší slávu pivovarského řemesla zažila Litovel v 19. století. V okolí byly 3 pivovary – 2 německé a jeden český. Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli, který založil v roce 1893 Josef Svozil, byl ryze vlastenecký a během několika málo let v konkurenčním boji vyhrál. 130 let se tak dodnes v Litovli předává sládkovské řemeslo, tradice a úcta k surovinám z generace na generaci.

Technologický pokrok a tradiční řemeslo, které voní chmelem

Pivovar v průběhu století zaváděl neustále pokrokové technologie. Strojní chlazení, vytápění technologických zařízení parou, rozšiřování výrobních kapacit, požívání nových materiálů nebo instalování moderních stáčecích linek na sudy a lahve a dalších výrobních zařízení pomáhalo a pomáhá dodnes vařit to nejlepší pivo na Moravě. To, co se však v Litovli nemění, je tradiční způsob vaření piva a ty nejlepší suroviny - nejkvalitnější moravské slady, tršický a žatecký chmel a místní skvělá vody. Generace sládků vaří dle původní receptury piva spodně i svrchně kvašená, světlá, polotmavá i tmavá, ležáky, speciály a také osvěžující míchané nápoje z piva.

Poznejte historii pivovarnictví v Litovli

Stálá výstava z historie pivovarnictví byla otevřena už v roce 1988 jako vůbec první svého druhu na Moravě. Uvidíte například historické soudky piva, pivovarnické nástroje, staré lahve a také fotografie slavného zápasníka Gustava Frištenského, který se do pivovaru přiženil. Část expozice se věnuje starým řemeslům spojeným s pivovarnictvím, jako jsou bednářství a sladovnictví. V muzeu najdete ukázky různých druhů sladů nebo nástroje a nářadí, které naši předci používali při tradiční výrobě piva.

Prozkoumejte pivovar a ochutnávejte

Během exkurze poznáte, co všechno dělá litovelský sládek a jak se vaří klasické české pivo. Provedeme vás varnou, která byla vybrána mezi Sedmero divů českého pivovarnického světa, spilkou i ležáckými sklepy. A sladkou tečnou na závěr je samozřejmě degustace našich spodně kvašených piv. Vybrat si můžete světlé, polotmavé i tmavé, ležáky, speciály a také osvěžující míchané nápoje z piva, která jsou ověnčena řadou ocenění na celostátních i světových prestižních degustačních soutěžích.

Uvařte si vlastní pivo v minipivovaru

Nahlédněte do tajů vaření piva a zkuste si uvařit v našem minipivovaru vlastní pivo. Minipivovar používají naši sládci při zkoušení nových postupů a chutí a využívají dvě varné nádoby s objemem pouhých 250 litrů, což je stokrát méně, než má velká litovelská varna. V těchto prostorách můžete pod dohledem sládků uvařit vlastní pivo podle své chuti. A protože respektujeme pivovarské tradice, vznikne vaše pivo stejným způsobem jako při klasické výrobě, tedy vařením, kvašením a konečně zráním, které celý proces uzavírá.

Ochutnejte naše pivo pod historickými klenbami

Návštěvnické centrum najdete v prostorách bývalé sladovny. Na humnech, kde dříve klíčil ječmen, si prohlédnete klenbové prostory se sloupořadím, části technologického zařízení a nářadí, které se dříve používalo při výrobě sladu a piva. Na instalovaných panelech je v dokumentech a také na dobových fotografiích zachycena historie výroby litovelského piva. Samozřejmostí je ochutnávka našeho piva, které čepujeme ze sedmi kohoutů.

Ochutnejte legendy litovelského pivovaru

Moravana, Ležák Premium, speciál Gustav nebo Černý citron patří mezi špičku mezi pivy nejen v Česku, ale i na celém světě. Vychutnat si můžete i hořký ležák Litovel Josef, uvařený na počest zakladatele pivovaru Josefa Svozila. Přijďte do našeho pivovaru a poznejte, kde se vaří výjimečné pivo.