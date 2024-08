Motto: „Tanec je pro každého, kdo se odváží udělat první krok.“

Naše taneční škola a Taneční klub AKCENT Ostrava jsou hrdými nositeli dlouhé a úspěšné tradice, která sahá až do roku 1991.Klub byl založen manželi Lenkou a Jiřím Buroňovými a za uplynulých 33 let se stal domovem pro stovky až tisíce tanečníků různých stylů. O jejich růst a vývoj se staraly desítky vynikajících trenérů a choreografů, kteří společně pomohli klubu dosáhnout neuvěřitelných úspěchů na taneční scéně.

Úspěchy a tradice

Během své existence přinesl TK AKCENT Ostrava více než 200 titulů mistrů České republiky, 28 titulů mistrů světa a 26 titulů mistrů Evropy. Tyto úspěchy získali naši tanečníci v různých stylech a disciplínách, jako jsou show dance, modern dance, disco dance, street show a mnoho dalších. Soutěžili jsme ve všech kategoriích, od sólových vystoupení po velké formace, a každé vítězství je pro nás důkazem, že tanec je nejen sport, ale i umění, které spojuje lidi napříč generacemi.

V minulosti jsme se také zaměřovali na standardní a latinskoamerické tance, ve kterých jsme získali několik titulů mistrů ČR a dokonce se probojovali do semifinále i finále mistrovství Evropy a světa. Nelze opomenout vítězství na Světových tanečních hrách a stříbrnou medaili ze Světových her. Více než 10 našich bývalých členů se také objevilo jako profesionální tanečníci v populárním televizním pořadu Stardance na České televizi.

Taneční kurzy pro děti, mládež i dospělé

Naše škola se nyní zaměřuje na moderní a dynamické taneční styly, které jsou ideální pro děti a mládež. Show dance a disco dance přinášejí prostor pro kreativitu, energii a výrazný pohyb, který mladé tanečníky nadchne a motivuje. Pro dospělé nabízíme Taneční kurzy, které jsou přizpůsobeny jejich potřebám a zkušenostem, ať už jde o začátečníky nebo pokročilé tanečníky. Dance FIT, speciální program pro ženy, spojuje radost z tance s účinným fitness tréninkem.

Proč si vybrat nás?

Naše škola je víc než jen místem, kde se učíte tančit – je to komunita lidí, kteří sdílejí vášeň pro pohyb a hudbu. Vytváříme přátelské prostředí, kde se každý může cítit jako doma. Ať už chcete získat nové přátele, zlepšit svou fyzickou kondici, nebo se stát šampionem, naše dveře jsou vám otevřené.

Přijďte se k nám podívat, zatančit si a objevte, jak může tanec obohatit váš život.

Těšíme se na vás!

