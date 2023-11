Berounsko, často přehlížený klenot České republiky, vás zve k objevování svých skrytých pokladů. Tento region, bohatý na přírodní krásy, historické památky a malebné vesnice, nabízí mnohem více než se na první pohled zdá. Od zapomenutých zřícenin po tiché lesní stezky a kulturní perly, Berounsko je dokonalým místem pro ty, kteří hledají nevšední zážitky mimo známé turistické trasy.

Historie a zajímavosti na úvod

Berounsko, region v srdci České republiky, má historii sahající až do pravěku. Osídlení zde dokládají archeologické nálezy, například v Koněpruských jeskyních. Ve středověku se Berounsko stalo součástí Velké Moravy a později Přemyslovského státu, čímž získalo strategický význam. V 13. století bylo založeno město Beroun, které se rychle stalo významným obchodním centrem díky své poloze na křižovatce důležitých obchodních cest. V této době byla také vybudována řada hradů a klášterů.

Během husitských válek v 15. století byl region svědkem mnoha bitv a stal se centrem husitského hnutí. Později, v období renesance a baroka, prošlo Berounsko kulturním rozkvětem, což se projevilo v přestavbě místních hradů a zámků a rozvoji vzdělání a umění. S příchodem průmyslové revoluce se region transformoval díky těžbě a zpracování vápence a výstavbě železnic.

V 20. století region ovlivnily světové války a komunistická éra, ale dnes je Berounsko oblíbeným cílem turistů, kteří zde hledají spojení historických památek s přírodními krásami a chtějí objevovat bohatou minulost regionu.

Co navštívit a na co hlavně nezapomenout?

poznámka: Důležité podotknout, autor článku bydlí v této oblasti dlouhé roky a proto jsou místa vybraná spíše taková, která jsou méně navštěvovaná, ale určitě stojí za to!

Kromě krásných míst, které jste zřejmě navštívili, jako je Karlštejn, Křivoklát, nabízí Berounsko i mnoho dalších krásných míst. V tomto článku budou tedy popsány místa Svatý Jan pod Skalou - v příštích Axamitova brána, Beroun a Tetín.

Svatý Jan pod Skalou

Jádrem obce je proslulý klášter Svatý Jan pod Skalou, který byl založen v 11. století. Legenda vypráví o poustevníkovi Ivanovi, který se zde usadil a jehož život byl spojen s mnoha zázračnými příběhy. Klášter se v průběhu staletí stal významným duchovním centrem a místem poutí. Jeho historická architektura a umělecká díla jsou výjimečná a poskytují návštěvníkům hluboký zážitek. Další velkou dominantou této obce je jeskyně, která se tyčí právě nad tímto kostelem a vyhlídka. I k jeskyni se pojí legendy a historky. Jedna asi nejznámější je taková, že klášter navštívil čert, který byl odhalen a vyletěl střechou a udělal ve skále díru.

Nicméně, tato obec je ideální i pro kratší, ale i delší turistické výlety. Nejlepší celodenní výlet, který si užijete i s menšími dětmi je následující. Auto necháte zaparkované v obci Vráž, kde se vrátíte zpět autobusem z Berouna. (berounská zastávka je Beroun u Černého koně).

Vydáte se krásnou lesní cestou přímo do obce Svatý Jan pod Skalou, kde zpravidla nepotkáte živou duši, ale cesta je dobře značená a výhledy stojí za to. Následně až dorazíte do obce je dobré navštívit zmíněný klášter a za klášterem najdete i “jeskyni”, která v sobě ukrývá pramen vody, kde se můžete napít a popřípadě pod přístřeškem posvačit.

Po doplnění svých sil, se vyjdete vzhůru na vyhlídku u kříže. Půjdete po červené a zhruba za jeden kilometr stoupání dorazíte nahoru ke kříži, kde je známé vyhlídkové místo. Spoustu lidí pak míří zpátky stejnou cestou avšak to je velká škoda! Vy se vydejte Hornického skanzenu Solvayovy lomy, kde potěšíte jak sebe, tak určitě své děti, protože zde je možné se projet úzkokolejkou a dát si můžete i párek v rohlíku a nebo navštívit rovnou celou expozici a ohlédnout se do historie.

Cestou zpět se vydejte po vyznačené cestě, kterou vidíte na obrázku níže a přes různá odpočinková místa a jeskyně dojdete až do vesničky Hostim. Kde si můžete dát v malebné Hospůdce U Krobiána oběd. Dále se budete muset držet opět mapy a po kouské cestě po silnici opět odbočíte na turistickou cestu, podél potoka Loděnice, známý jako Kačák a dojdete až k Berounce, kde narazíte na cestu. Po této cestě budete míjet spousty skal, kde uvidíte určitě i mnoho horolezců.

Zde už se nemůžete ztratit a pokud se budete držet cesty po levé ruce budete míjet Tetín a dojdete až do Berouna.

podívejte se na celou mapu:

V Berouně už se můžete vydat podle svého gusta, pokud byste chtěli poradit, navštivte s dětmi Městskou Horu, kde se kromě krásného hřiště jako pro menší tak větší děti i (poslední) z medvědů Vojta, Kuba s Matějem.

Poznámka: V okolí Berouna toho je mnoho, opět kromě Karštejnu tak například:

Axamitova brána,

Kouklova Hora,

Nenačovice (sklárna)

Žebrák a Točník a mnoho dalších.

Jestliže tedy chcete zde strávit více dní, můžete se ubytovat například v hotelu Grand Litava nebo najít spousty možností o ubytování v Berouně na webu MegaUbytko.cz.

Pokud vám jednodenní výlet stačí a držíte se od začátku našeho článku, dojdete na zastávku u Černého Koně a vydáte se linkovým autobusem zpět na Vráž.

Poslední část: Co si s sebou vzít na tovýto celodenní výlet?

Pokud jste už četli nějaký článek o tohoto autora, více, že poslední část vždy platí základnímu vybavení, které byste neměli zapomenout. Protože se píše často o výletech s dětmi, tak z vlastní zkušenosti vím, že vypravování může být hektické a proto je dobré si například vytisknout check-list níže a mít tak vše potřebné stále po ruce. Kdyby vám něco chybělo v tabulce naleznete i odkazy na prodejny potřebného.

Tuto tabulku můžete vytisknout a použít jako kontrolní seznam při balení na váš výlet.

