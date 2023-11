Revoluční, výzkumem podložený program nejen pro aktivní sportovce, který řeší zažívací problémy během tréninku a umožňuje vám trénovat naplno. Odlište se od ostatních, kteří se stále potýkají s těmito obtížemi.

Možná to znáte. Jste na vrcholu svého tréninku, všechno jde podle plánu, ale najednou jsou tu ty zatracené zažívací nebo střevní potíže. Něco vám brání v dosažení vašich cílů. Cítíte se bezradní, frustrovaní a možná i trochu vystrašení. Ale co kdyby to šlo jinak? Co kdyby existoval způsob, jak se těchto problémů zbavit a vrátit se zpět na vrchol vaší formy?

Představujeme vám kúru nejen pro aktivní sportovce. Kúru, která vám pomůže řešit tyto problémy a dostane vás zpět do hry. Kúra, která je výsledkem sedmiletého výzkumu a která je možná zcela odlišná od všeho, co jste doposud vyzkoušeli. Ale nejen to. Pomůže vám také získat čas na změnu ve svém životě a tím pochopit, proč se tyto problémy objevují a jak jim v budoucnu předcházet.

Takže, jste připraveni opět ovládnout svůj trénink a získat zpět kontrolu nad svým tělem?

Radim F. Drážďanský napsal:

„Vitestin mi pomohl tento rok dosáhnout životních sportovních úspěchů. Je radost trénovat, když Vás nic nebolí, netrápí a nesvazuje hlavu.

Vitestin má lví podíl na tom, že jsem letos zvítězil na MČR v canicrossu v kategorii Masters a úspěšně reprezentoval naší zemi na MS v canicrossu v kategorii Masters, které se konalo v německé Leipe, odkud jsem si tuto neděli přivezl bronzovou medaili.

Těchto úspěchů bych bez Vitestinu nikdy nedosáhl. Ještě jednou moc děkuji za to, že tu Vitestin je a mně, sportovci s potravinovou intolerancí, dovoluje bojovat s těmi nejlepšími na světě.

Rád se podělím o své zkušenosti s užíváním Vitestinu a jeho vlivem na harmonii mého zažívacího traktu při každodenní pracovní a tréninkové zátěži. Jsem i absolutně přesvědčen, že díky Vitestinu vždy ustojím nástup viróz (to, že se v těle něco děje, poznám podle dat z každodenního měření), resp. u mě nedochází k jejich silnému propuknutí a viróza je vlastně utlumena. Díky tomu nemusím přerušit trénink, pouze upravím náročnost. Stejně tak je i zajímavý vliv doby od požití Vitestinu do prvního napití/snídaně, resp. jestli dodržím hodinu nebo více hodin). Myslím, že i hutnost Vitestinu má vliv na jeho účinek. Vypozoroval jsem, že čím hutnější, tím vyšší účinek, resp. lepší pocit. Nemluvě o době požití Vitestinu.

Vitestin užívám určitě více jak 10 měsíců, z toho poslední 3 měsíce bez vynechání jediné denní dávky (v rámci přípravy na MČR a MS). Nějak jsem nechtěl riskovat změnu stavu harmonie :-)).

Nedávno jsem i říkal manželce, že mám strach z jediného – co bych dělal, kdyby se přestal Vitestin vyrábět . . .

Za ty roky potíží jsem vyzkoušel opravdu všechno možné (včetně všech vyšetření v rámci hledání příčiny mého trápení). Až Vitestin mi dal jistotu, že jde trénovat bez bolesti břicha/žaludku. Ve čtvrtek odlétám s kamarády na 5 dní do Španělska a Vitestin cestuje se mnou.“

Vitestin® přirozeným způsobem harmonizuje střeva a trávicí systém a pomáhá jim obnovit normální přirozenou činnost. Má blahodárné účinky na ústní dutinu, jícen i žaludek, tenké a tlusté střevo včetně konečníku. Jedná se o jedinečný bylinný nápoj ve formě doplňku stravy. Protože zdravá střeva jsou klíčová pro imunitu a tím pro celkové zdraví.

Vitestin® se již 7 let úspěšně vyrábí v Český Budějovicích. Tento unikátní přírodní bylinný nápoj působí prospěšně na harmonizaci střev, sliznic trávicího traktu a prevenci.

Vlivem speciálního výrobního procesu se zachovává energie a potenciál bylin. Byliny se navzájem podporují a umocňují se ve svém účinku, který by samostatně nebyl tak výrazný. Celá substance je energeticky vyladěná a vyzkoušená.

Ryze česká firma NATURA IMUNECO byla založena v roce 2017. Ve svých laboratořích v Jihočeském vědeckotechnickém parku vyvinula vlastní recepturu unikátního doplňku stravy. Prostřednictvím vlastního výzkumu se zaměřila nejen na účinky Vitestinu při Crohnově chorobě, ulcerózní kolitidě, ale také na chronické průjmy, zácpu, syndrom dráždivého tračníku a další potíže zažívacích cest.

Vitestin® je zcela výjimečný svým rozsahem a účinky. Pomáhá při léčbě průjmů, zácpy, nadýmání, hemoroidů a mnoha dalších potíží. O tom svědčí i další spokojení zákazníci. Přemysl Š., z Prahy napsal: „V důsledku refluxní choroby žaludku jsem zhubl 16 kg, byl jsem zesláblý, malátný, motala se mi hlava, nemohl jsem ležet ve vodorovné poloze, sportovat a ani zvedat i lehká břemena, žaludek byl extrémně přecitlivělý. Tento stav trval 8 měsíců. Vitestin je jeden z mála přípravků, který mě opravdu relativně rychle a viditelně pomáhá a funguje. “

Zuzka řešila problémy s vyprazdňováním 10letého syna: „Je sportovně založený, hraje již 4 rokem basketbal a velmi často trávíme čas na kole a také rádi chodíme na hory. Pohybu má tedy dostatek. Jsem velmi potěšena změnou, která nastala. Po Vitestinu už dochází na záchod každý den.“

„Vitestin® jsme vyvinuli na základě vlastního výzkumu, studia IBD a trávicího traktu, studia bylin a bylinných receptur. Neustále jsme vylepšovali výrobní postup a technologie. Velkou pomocí pro nás byly také poznatky a zkušenosti našich zákazníků,“ dodává jednatel firmy Jiří Šuster.

Protože Vitestin® za 7 let výroby s vynikajícími výsledky u lidí také s úspěchem vyzkoušeli a otestovali vše i u zvířat, vznikl i Vitestin® VETERINA a chystá se varianta FIT.

Výrobky si můžete objednat online přes webové stránky, kde najdete další informace o jeho působení, zkušenostech dalších zákazníků a hlavně dávkování. Najdete ho ale i v kamenných prodejnách po celé České republice.

