Navštivte unikátní vodní mlýn v obci Hoslovice, nejstarší a nejzachovalejší vodní mlýn v České republice a ponořte se do autentické atmosféry minulých staletí. Prohlédněte si funkční mlecí zařízení, zúčastněte se tradičních akcí a objevte životní příběh rodiny Harantů, posledních mlynářů.

Historie

První zmínka o mlýně pochází již z roku 1352, z listiny krále Karla IV. Mlýn tehdy patřil k johanitskému panství a byl jedním z nejvýznamnějších ve svém okolí. Posledním rodem, který mlýn vlastnil, byl rod Harantů, který jej koupil v roce 1829. Harantové byli výjimeční tím, že odmítli veškerý technický pokrok a uchovali tak tradiční venkovský způsob života. Jejich životní příběh je plný dramatu, odvahy a lásky k mlýnu. Poslední majitel Karel Harant zemřel v roce 2004 a po skončení dědického řízení se mlýn dostal do rukou Jihočeského kraje, který ho předal do správy Muzea středního Pootaví ve Strakonicích. Mlýn byl zrekonstruován a otevřen pro veřejnost v roce 2008 jako národní kulturní památka.

Návštěva

Od dubna do října tak máte možnost prohlédnout si tento unikátní technický skvost i vy. Uvidíte, jak se žilo a pracovalo na mlýně v minulosti, budete obdivovat funkční mlecí zařízení, sýpku, roubenou světnici, černou kuchyni a další zajímavosti. Seznámíte se také s příběhem rodiny Harantů, posledních mlynářů, kteří odolávali komunistickému režimu a zachovali si tradiční způsob života.

Řemeslné akce

Kromě prohlídky mlýna vás během roku čekají také různé řemeslné akce, na kterých si můžete vyzkoušet staré řemeslné techniky, ochutnat tradiční pokrmy nebo čerstvě upečený chléb v dochované původní, ale funkční peci. Akce jsou vhodné pro děti i dospělé, takže si užije celá rodina. Navíc se můžete těšit na filmovou atmosféru, protože mlýn se stal kulisou pro několik českých pohádek: Vodník a Karolínka, Kouzla králů a Tři bratři.

Otevírací doba

Pokud máte zájem navštívit Vodní mlýn Hoslovice, najdete ho jihovýchodně od vesnice Hoslovice, asi 17 km jihozápadně od Strakonic. Otevírací doba vodního mlýna je různá v průběhu roku. V dubnu, květnu, září a říjnu je otevřeno od úterý do neděle od 9:00 do 16:00 hodin. V červnu, červenci a srpnu můžete navštívit mlýn denně od 9:00 do 17:00 hodin. Poslední návštěvníci jsou vpuštěni do areálu 30 minut před koncem otevírací doby. Omlouváme se, ale do areálu není povoleno vstupovat se psy.

Vstupné je 40 Kč pro dospělé, 20 Kč pro děti a 80 Kč pro rodiny. Více informací najdete na www.mlyn-hoslovice.cz.

Poznejte kus netradiční české historie.