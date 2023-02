Ředitel Oblastní nemocnice Kolín, a.s. vypisuje výběrové řízení na pozici Vedoucího stravovacího provozu.

Foto: Shutterstock

Informace o oddělení:

Stravovací provoz zajišťuje zhruba 350 porcí celodenního stravování pro pacienty ve škále diet a poledního stravování pro 450 zaměstnanců ve výběru ze 4 jídel. K tomuto provozu patří i provozování nemocničního bufetu. Vedoucí stravovacího provozu vede kolektiv přibližně padesáti zaměstnanců.

Požadujeme:

úplné střední vzdělání s maturitou v potravinářském směru

praxi ve stravovacím či obdobném provozu (gastronomii)

5 let zkušeností s vedením týmu

organizační schopnosti



Nabízíme:

zajímavé mzdové ohodnocení

zázemí perspektivní nemocnice

moderní pracovní prostředí

zaměstnanecké benefity - cafeteria systém

příspěvek na penzijní pojištění a další benefity

příjemný, vstřícný kolektiv



Přihláška

strukturovaný profesní životopis

ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

písemný souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR – osoby ucházející se o zaměstnání



Pro přihlášení do výběrového řízení zašlete požadované dokumenty doporučeně s označením „Výběrové řízení - vedoucí stravovacího provozu“ poštou na níže uvedenou kontaktní osobu, a to nejpozději do 31.3.2023.

Bližší informace včetně mzdového ohodnocení při osobním pohovoru.

Kontakt:

Mgr. Daniel Veselý

oddělení lidských zdrojů

Tel.: 321 756 616

E-mail: daniel.vesely@nemocnicekolin.cz

Žižkova 146, 280 02 Kolín