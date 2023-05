S milovnicí módy a úspěšnou podnikatelkou Gabrielou Premusovou jsme si povídali nejen o tom, jak najít svůj styl.

Jak to myslíte, když říkáte, že je vše o geometrii a harmonii?

Oblékáte postavy, tvary, křivky, výšku a svalový tonus. Vždy musíme brát v potaz kvalitu těla a jednotlivé proporce. To je základ, na který se propojuje harmonie. Ta souvisí s vnitřním nastavením člověka. Zda je spíše romanticky založený a jemný nebo ostrý jako břitva. Pro oba typy a všechny možné kombinace žen platí úplně jiná pravidla v oblékání. Proto geometrie a harmonie.

Dokážete dát pár rad, jak najít svůj styl? V čem tkví často opakovaná fráze „najdi svůj styl“?

Styl je odrazem toho, kdo jste ve skutečnosti. Co preferujete v celém vašem životě. Lidé si často zamění styl módní s životním, ale tyto dva prvky jsou propojené dohromady. Každý z nás si myslí, že jeho vnímání reality mají i ti ostatní stejně a když ne, jsou špatně. To je past ega. Rady? Odpovězte si sama na těchto pár otázek nejlépe písemně:

1) Buďte k sobě upřímní, nenechte se ovlivnit okolím, trendy nebo jakýmkoliv názorem ostatních. Co ráda nosíte? Volánky ženskost, barvičky nebo černou a strohost či přírodní len?

2) Jaké boty převažují ve vašem botníku. Elegantní nebo spíše sportovní a funkční.

3) Jak trávíte volný čas, co milujete? Raději hory, kolo a sport nebo odpočinek u moře? Poznávací zájezdy nebo jste nejraději doma… To vše vypovídá o vašem stylu.

4) Prohlédněte si svůj domov? Co vidíte? Minimalismus, protože je trendy a aktuální nebo teplo domova, vzpomínky, porcelán. Milujete starožitnosti a co vaše osvětlení? Je to křišťál nebo ocel a ledky? Opět si napište, na co jste přišli.

5) Věnujete si péči? Přemýšlíte nad tím, co si kupujete? Jaké mají věci barvy, vlastnosti, design? Jestli ne, bylo by skvělé se začít obklopovat věcmi, ze kterých pramení radost, protože i věci dokáží být nositelé energií.

Zdroj: archiv La GabriellaKde vás můžeme najít? Je možné se dozvědět více?

Samozřejmě, milujeme sdílení a již třetím rokem vytváříme s manželem a celým týmem La Gabriella pořad na YOUTUBE Móda bez Mola. Je fascinující kolik témat jsme již probrali a máme jich stále dostatek. Navíc nás čekají velké změny a nové pořady specializované na jednotlivá témata: například jak nosit košili nebo co ještě vykouzlit s denimem atd. Bude to velkolepé a věříme, že ukážeme cestu dalším ženám k jejich kráse. Mimo to nás najdete od pondělí do pátku v OPAVĚ na Ostrožné 38. Prodejna La Gabriella je pro vás v Opavě již 8. rokem.

Mne velmi zaujal název Móda bez Mola, jak na to přišlo?

V nedávné době covidové prodejny zavřeli a my jsme museli zrušit přehlídku, navíc je tam skrytý význam. Mol je hmyz, který se živí tkaninami a my jsme pomyslného mola chtěli vyhnat z hlav našich žen, protože těch předsudků a domněnek, které mnohdy v hlavách mají je dost a dost. Takže móda bez hranic, bez škodlivých myšlenek a destruktivních postojů, ve stylu. Nejsem dost hezká, nejsem dost hubená a nejsem dost… Dosaďte si cokoliv.

To zní jako poslání, je to tak? Jak to vnímáte vy osobně?

Ano, našla jsem v módě vyšší smysl, jak pomoci ženám cítit se krásně a doslova se do sebe zamilovat. Krása je souznění těla a duše doslova. Oblečení dokáže s postavou udělat divy a to správné, skvěle tvarované a promyšlené je pro ženy jako elixír mládí.

Děkujeme za mnoho informací a budeme se těšit na další rozhovory s vámi. Chcete sdělit něco na závěr?

Já děkuji vám za možnost sdělit naše vidění světa a lásku ke kráse, krásným ženám a oblečení. Určitě bych chtěla vyslovit mé oblíbené: Každá žena je diamant, stačí ho najít a vybrousit.

