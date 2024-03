Vila Františka Grossmanna je jednou z mála vil většího měřítka postavených v Moravské Ostravě v první polovině 20. let 20. století. I přestože po roce 1918 byla situace v zemi jiná, objekt nemůže popřít silný vliv Vídně na Ostravsku.

Rekonstrukce | Foto: Jiří Zerzoň

Vila vstupuje do svého okolí klasicizující architektonickou formou, s prvky dekorativismu, která klade důraz na členitou hmotovou kompozici. Ta je v lemech dveří a oken, římsách, v řešení rizalitů a štítů zdůrazněna jemně propracovanou výzdobou a doplněna dalšími uměleckými díly figurální výzdoby.

Nálada v místnostech vily je silně ovlivněna výraznými barevnými tapetami, dekorativní výmalbou, vitrážemi a dřevěnými obklady s vestavným nábytkem. Unikátnost stavby je také v provázání s administrativním objektem, který je začleněn do urbanistického řešení. Celá stavba společně se zahradou tak překračuje do té doby poměrně maloměstské prostředí Moravské Ostravy.

Bezmála o sto let později, kdy se začaly připravovat podklady a projektová dokumentace pro obnovu vily, nebyl objekt v dobrém stavebně technické stavu. Docházelo k zatékání, poškozeny byly některé prvky krovu, a jak se později ukázalo, objekt byl napaden dřevomorkou. I přes toto poškození se dochovalo mnoho cenných původních prvků.

RekonstrukceZdroj: Vladan Kotschi

STUDIE

V roce 2016 byla Ing. arch. Tomášem Šonovským zpracována studie obnovy vily. Na tu jsme navázali, rozvinuli ji a rozpracovali do dalších stupňů projektové dokumentace (autor textu Ing. arch. et Ing. Daniel Vaněk, Ph.D. je architektem projektu – pozn. red.). Zásadní otázkou bylo, jaké by mělo být využití vily a jakým způsobem přistoupit k její obnově. Bylo rozhodnuto, že objektu bude navrácen jeho původní vzhled, a díky dochovaným fotografiím exteriéru i interiéru vily bylo možné doplnit i chybějící části.

REKONSTRUKCE

Nedílnou součástí vily je zahrada, která byla obnovena plně podle dobových fotografií. Ta vlivem rozšiřování ulice 28. října přišla o svou část, na které se nacházela pergolová promenáda a altán, který byl původně v rohu zahrady, dnes vystupuje z jejího půdorysu. Pro výsadbu byly zvoleny původní druhy rostlin určených za pomocí dobových fotografiích a některé se stále nacházely na svém původním místě.

Na hydraulická pojiva chudá podkladní vrstva omítky a četné praskliny zapříčinily, že bylo nutné celou fasádu oklepat a nově omítnout. Z původní fasády, na kterou byla použita břízolitová omítka, byly odebrány vzorky, provedeny rozbory a nová směs omítky byla namíchána tak, aby co možná nejvíce odpovídala původnímu složení. Na střechu byly opět navráceny pálené tašky „bobrovky“. Na dobu, kdy byla vila bez střechy, byla celá stavba ukryta pod mobilní zastřešení, aby se nemohlo stát, že by se vlivem zatečení poškodily některé cenné části interiéru. Hrozilo také, že by mohlo dojít k opětovnému rozvoji dřevomorky, která byla pracně eliminována mikrovlnným zářením aplikovaným na všechny konstrukce objektu. Rekonstrukce interiéru byla ztížena tím, že v průběhu života vily došlo k několika stavebním úpravám, z nichž některé byly provedeny poměrně citlivě a nebylo jednoduché identifikovat, co je prvkem původním a co později upravené. Zde byly opět nejvíce nápomocné fotografie interiéru vily doplněné o sondy a restaurátorské průzkumy.

Největším zásahem bylo zastropení haly, ze které bylo odstraněno hlavní schodiště s dřevěnými obklady. Dnes již je možné vidět původní vzhled schodišťové haly včetně tapety zhotovené jako kopie podle původního segmentu nalezeného za trámem. Podobným způsobem bylo přistoupeno k obnově i dalších prvků v interiéru, mezi které můžeme počítat parketové dílce podlah, vestavný nábytek, štukové výzdoby stropů se zlacením a vitráže.

