Soutěž o 3 balíčky plné nejlahodnějších VEGAN produktů

Foto: www.v-label.com

Potřebujete nakopnout svůj jídelníček a objevit nové chutě? S ochrannou známkou V-Label to půjde raz dva. Díky známému žlutému kolečku snadno rozpoznáte veganské produkty, které odlehčí a zároveň obohatí váš jídelníček. Ale nebojte se, kompromisy v chuti rozhodně dělat nemusíte!

Rozvoňte svou kuchyni podzimem a vstupte do nového dne s lahodnou kaší od dmBio, kterou připravíte s lahodným kešu nápojem. V balíčku najdete i novinku Lunter tofu na salát, které můžete použít podobně jako feta sýr. Potřebujete další tipy? Zkuste hovězí maso v lasagních nebo omáčce ke špagetám nahradit za rostlinnou alternativu od The Vegetarian Butcher a s Vegan tatarskou omáčkou od Hellmann’s k bramborám či hranolkám nesáhnete vedle! Věděli jste, že se také skvěle hodí k přípravě sedvičů? Dětem do školy můžete přibalit i skvělé PEDRO pásky s příchutí ovoce, které neobsahují želatinu. A nakonec nezapomeňte podpořit v podzimním období svou imunitu Vitaminem D od Nutricius.

Otázka:

V-Label je mezinárodně uznávaná značka, která byla zaregistrována již v roce

A) 1996

B) 2000

Nápovědu hledejte na www.v-label.com/cs/

Odpovědi zasílejte od 14. do 16. října na e-mailovou adresu soutez@vlmedia.cz

Vyhrává 50., 100., 150. správná odpověď