V souvislosti s přestavbou OC Plzeň – Alice řešil třetí městský obvod potíže místních obyvatel s parkováním. V důsledku přestavby v místě totiž dočasně ubylo zhruba padesát parkovacích míst.

Parkoviště se obvodu podařilo zřídit v rekordně krátkém čase | Foto: MO Plzeň 3

Společně s investorem a Správou veřejného statku města Plzně, se ale podařilo zajistit dočasnou parkovací plochu v rekordně krátkém čase. V provozu je od 1. února letošního roku.

„Problémy spojené s výstavbou Obchodního centra Plzeň - Alice vnímáme, zvláště pak ty spojené s parkováním. Obvodu se podařilo zajistit dočasné parkování na ploše v ulici Terezie Brzkové s jejíž přípravou pomohla společnost InterCora spol. s r. o., za což jí velice děkuji,“ informuje starosta M0 Plzeň 3 David Procházka.

Celkem zde nyní mohou místní obyvatelé využít sedmdesát kolmých parkovacích stání.

Dočasné parkoviště nabízí místním sedmdesát parkovacích místZdroj: MO Plzeň 3

Celá stavba by podle zpracovaného harmonogramu měla být hotová letos v září a v říjnu zkolaudována. „Jsme si vědomi toho, že přestavba obchodního centra znamená zátěž pro své okolí, snažíme se však, abychom místní obyvatele obtěžovali co nejméně a zároveň zkrátili období výstavby a připravili Obchodní centrum v co nejkratším čase a co největší kvalitě. Věřím, že nová stavba tuto lokalitu pozvedne a zkrášlí. Zároveň jsme rádi, že nás obvod oslovil, a mohli jsme pomoci s přípravou dočasné parkovací plochy. Doufáme, že bude plně využívána,“ dodává jednatel InterCora, spol. s r. o. Ivan Hlaváček.