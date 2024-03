Zvažujete dovolenou na kolečkách a dumáte, co je pro vás ta pravá volba? Pokud se rozhodujete mezi pořízením obytného automobilu, nebo přípojného karavanu, máme pro vás několik tipů. Nejprve si ujasněte, co od vozu očekáváte, kam s ním chcete jezdit a jaký je váš rozpočet.

Foto: HYKRO

Určitě vezměte v úvahu, zda se chcete při vašich cestách spíše pohybovat po různých destinacích, nebo zakotvit v jediné a odtamtud podnikat výlety po okolí. Pokud se chystáte častěji přesunovat, je skvělou volbou obytný vůz. Nevýhodou je, že s ním budete muset jezdit všude, a cestování po památkách či hůře dostupných atrakcích tak může být komplikovanější s ohledem na užší silnice a parkování. Karavan zase oceníte právě pro jeho flexibilitu. Ve chvíli, kdy jej zaparkujete v kempu a odpojíte, budete mít celé osobní auto k dispozici na kratší výlety či nákupy. Pro ježdění do různých turistických destinací nebo rušnějších měst je to rozhodně pohodlnější a méně stresující varianta. Samozřejmě můžete vyrazit třeba i na skútru, který se do obytňáku pohodlně vejde, ale třeba s malými dětmi to není úplně optimální řešení.

Zdroj: HYKRO

Řízení a manipulace s oběma typy vozidel má také svoje specifika. Zatímco obytné auto je v podstatě větší dodávka, lze jej pohodlněji řídit a snadněji se s ním manipuluje, řízení auta s připojeným karavanem vyžaduje alespoň trochu zkušeností, obzvláště při couvání a manévrování na parkovištích nebo užších silnicích. Manipulace s karavanem je tedy o něco náročnější, ovšem i tento zdánlivý problém má své řešení. Na všechny obytné přívěsy lze domontovat automatický pojezd karavanu – mover.

Zdroj: HYKRO

Počet míst a lůžek je další proměnnou při rozhodování. Víte, kolik lidí s vámi bude cestovat? Zatímco u karavanu řešíte, zda budou mít všichni kam složit hlavu, u obytného auta musíte vzít v potaz také počet sedadel s bezpečnostními pásy.

Zdroj: HYKRO

Obytný vůz můžete využívat každý den, jak k bydlení, tak k ježdění, čistě z ekonomického hlediska se tak jedná o výhodnější investici. Jeho pořizovací cena je o něco vyšší, na trhu se však dají najít i kvalitní ojeté vozy.

„U nás v HYKRO centru najdete nové i prověřené ojeté vozy ve skvělém stavu. Odborný personál ochotně pomůže s výběrem a doporučí, která z nabízených možností je právě pro konkrétního klienta tou správnou volbou,“ vysvětluje Petr Vondráček, marketingový ředitel HAVEX group.

Případně využijte možnost a vyzkoušejte si auto či karavan letos na dovolenou jen vypůjčit. Sami uvidíte, co se při vašich toulkách po Česku nebo zahraničí více osvědčí. Velkou nabídku aut i přívěsů najdete na www.hykro.cz. A neváhejte, sezóna se rozjíždí a dovolená se blíží. Velkou inspiraci najdete na pražském veletrhu FOR CARAVAN, kde pro vás největší český dovozce karavanů a obytných aut společnost HYKRO od 15. do 17. března připravila velkou expozici v hale č. 6.