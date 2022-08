Cestování už není, co bývalo. Naštěstí! Pořád je co objevovat, pořád se objevují nové trendy jako glamping. My jsme ověřili, jaký potenciál má cestování karavanem. Uvažovali jsme takto: cestovatel nemusí řešit plné hotely, postel si veze s sebou. Zažije víc, protože jede od místa k místu podle chuti. A jak je na cestování na čtyřech kolech připravená jižní Morava, jaké má zázemí?

Stojí si moc dobře. Roste síť míst, kde můžete zastavit a zůstat s obytňákem i stanem. Tak zvané „stellplatzy“ s různým stupněm vybavenosti staví vinařství, hotelové resorty i soukromníci.

Kampaň Nestůj, cestuj obytňákem!

Na přelomu května a června jsme spískali kampaň Nestůj, cestuj obytňákem! Poskládali jsme 3 různé trasy. Každou jsme koncipovali pro jiný typ výletníka, abychom ověřili, že tohle cestování po jižní Moravě bude bavit pár, rodinu s dětmi i single dobrodruha. Oslovili jsme odborníky na slovo vzaté, aby vše prověřili na vlastní kůži. Pro trio influencerů jsme sestavili program 4denních výletů, pro každého jinou trasu do jiné oblasti. Kampaň na jejich instagramových profilech sledovalo skoro milion a půl lidí!

Našli jsme parádní spoty na nocleh s obytňákem, zážitky na trase i kde se dobře najíst a nakoupit lokální suroviny. Na jižní Moravě je to vždycky tak trochu gastronomický trip.

Karavanem ve dvou

Do Lednicko-valtického areálu jsme vyslali duo Travel at Earth. Po cestě navštívili třeba muzejní a architektonický unikát Archeopark v Pavlově. Víno degustovali u lokálních vinařů, nocovali uprostřed vinohradů. U Mikulova doporučují smaragdovou jeskyni Turold, v Lednici plavbu po zámecké Dyji, při které možná uvidíte i ledňáčky. Ve Valticích by vás poslali na degustaci do zámeckého labyrintu, do Café Hostiny na geniální kávu i atmosféru.

Karavanem s rodinnou smečkou

Pro cestu po Slovácku jsme záměrně vybrali rodinu s dětmi. Můžou se děti při poznávání tradic bavit? Můžou! Slovenská influencerka Adriana Žiačková vyvezla potomky za moravským folklórem.

Na Slovácku si užili přírodní kulisy jako arboretum v Němčičkách nebo Bylinkový ráj v Čejkovicích. Degustace čekala dospělé osazenstvo obytňáku v překrásné sklepní vesničce Plže v Petrově u Strážnice. Ve Strážnici se dětem moc líbila exkurze v rodinné modrotiskové dílně, která udržuje tradiční řemeslo modrotisku. Ten figuruje i na seznamu UNESCO.

Také přišla na řadu plavba po Baťově kanálu. Adriana ji prý měla v plánu už hodně dlouho a stálo to za to. Jak zážitky z putování Slováckem Adriana hodnotí?

„Slovácko je krásné a místy připomíná Toskánsko v českém podání. Za 4 dny jsme navštívili tolik krásných míst a milých inspirativních lidí, že mě to doteď hřeje u srdce. Po skončení putování jsme naplánovali návštěvu tohoto kraje znovu a opět karavanem! Vzbudit se ráno za zpěvu ptáků, dát si snídani na čerstvém vzduchu… to bych s rodinou klidně absolvovala každý den.“

Jen karavan a já

Influencerka Eliška Hudcová jela objevovat Znojemsko plné skvělého vína. A protože je dobrodružka každým coulem, přihodili jsme Moravský kras, kde si užila adrenalin od speleoferaty po jeskyně. Podobně naladěným srdcařům by doporučila v Jedovnici projížďku po nekonečném rybníku na paddleboardu nebo pořádnou jízdu po místních single trailech. Akci jsme Elišce naředili památkami. Líbily se jí židovské Boskovice i Muchova Slovanská epopej. Slavná plátna se vrátila na zámek v Moravském Krumlově.

A ani nepotřebujete vlastní obytňák

Můžete se pustit po trase influencerů. Na webu jizni-morava.cz najdete ke všem cestám itinerář, mapu i konkrétní tipy na nocování. Máte jen víkend? Vyberte si část cesty nebo místa podle toho, zda vás lákají tradice, gastronomie, památky, adrenalin. Trio road tripů si protáhněte klidně na týden – užijete si větší pohodu a nudit se rozhodně nebudete. Na webu najdete hromadu dalších tipů pro výletování po jižní Moravě včetně Brna a okolí.

Nemáte vlastní obytný vůz? My jsme influencery vyslali v Karavanech Česko a byla to skvělá volba. Při cestování obytňákem si užijete obrovskou míru svobody. Ideální pro milovníky dovolené na vlastní pěst a bez pravidel. Tím jediným je udržitelné, zodpovědné kempování. Tak ať vám to jede!

