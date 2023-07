Obytné automobily neboli obytky zažívají v posledních letech boom. Populární cestování v plně vybaveném autě, které nabízí slušný komfort i soukromí, umožní cestovatelům spát každou noc jinde. A to buď v tzv. stellplatzu, tedy místě vyhrazeném pro parkování obytek a karavanů, nebo třeba ve volné přírodě.

Zajímavou volbou tak může být VW Grand California 600, což je kompromis mezi velkým obytným autem, které budí u některých řidičů obavy z jízdy, a klasickou dodávkou. „Lze s ním zajet bez obav do centra města a nemusíte se bát, že se v uličkách nevytočíte. S Californií můžete cestovat s řidičským oprávněním skupiny B. Auto je plně vybavené všemi dostupnými bezpečnostními prvky včetně parkovací kamery či senzory ze všech stran,“ říká Martin Žoha z ústecké společnosti Dream PRO, která vůz nabízí k pronájmu v projektu Dreamvanlife.cz.

Příjemná spotřeba

Zatím si VW California dovolenkáři nejdál užili v Chorvatsku, což umožňuje i příjemná spotřeba obytného auta mezi 9 a 12 litry nafty na sto kilometrů. Dvoulitrový turbodiesel autu naprosto postačí. Spotřebu samozřejmě ovlivňuje i počet cestujících stejně jako množství jejich vybavení. Dojezd na jednu nádrž tohoto domova na kolech se pohybuje podle způsobu jízdy mezi 700 a 800 kilometry. Ideální rychlost pro tento vůz je na dálnicí kolem 110 kilometrů v hodině.

„Člověk si většinou jízdu s tímto vozem užívá, než aby zkoumal jeho rychlostní limity, a to i vzhledem k tomu, že má osmistupňovou automatickou převodovku. Můžete si tak lépe vychutnat jízdu. I výrobce potvrzuje, že největší zájem o využití tohoto typu vozu mají lidé 40 let plus, kteří si takovou dovolenou plně vychutnají. Důležité je si také uvědomit, co na tento druh dovolené skutečně budu potřebovat s sebou a co můžu nechat doma. Ideální posádka jsou například dva dospělí se dvěma menšími dětmi,“ říká Martin Žoha.

Aktivní odpočinek

Stále více lidí si dnes chce odpočinout aktivně. A tento vůz je připraven i na naložení dvou, tří jízdních kol, i když v budoucnu na něm přibude nosič na tažném zařízení. Turistům pomáhá v plánování dovolené řada mobilních aplikací, které nabízejí tipy k parkování a doplnění vody či energií. „Záleží samozřejmě na zemi, kam jedete, v některých destinacích není možné přespat ani na odpočívadle u dálnice. Appka najde třeba parkování s kouzelným výhledem na přírodu nebo na pozemku soukromého majitele, kde lze načepovat vodu, zbavit se té odpadní a dobít baterku,“ doplňuje zástupce Dream PRO.

Kromě standardního zamykání lze ve voze, vycházejícího z velkého VW Crafter, využít i tlačítko, které uzamkne celý vůz. Ten je kompletně pojištěný jak proti krádeži, tak nehodě či živlům. Kdyby nějakého dobrodruha napadlo si zajet třeba do Číny, pojistka zajistí zpětný odvoz nepojízdného vozu do Čech i přepravu posádky včetně přistavení náhradního auta.

Výbava uspokojí i náročné uživatele

Vzhledem k luxusnímu stavu nového interiéru ve voze sice není možné převážet domácí mazlíčky, zato je ale v ceně půjčovného zahrnutý full servis. „To znamená dopuštěnou 110 l nádrž vody, vyprázdněnou nádržku na využitou vodu ze sprchy, dobité baterie. Obytka je vybavena nádobím, za příplatek jsou třeba lůžkoviny. Disponuje chemickou toaletou, plynovým dvouplotýnkovým vařičem a plynovým bojlerem na ohřev vody či standardní markýzou na ruční stáhnutí stejně jako stolečkem s křesílky,“ doplnil Martin Žoha.

Vedle nepřeberného množství různých skříněk a odkládacích míst VW nabídne klasickou kuchyňku, jídelnu či koupelnu s umyvadlem a sprchou. V obytce nechybí ani elektrická lednička, jejíž provoz umožňuje i solární panel na střeše. V zimě oceníte třeba nezávislé přídavné topení, které lze v kempu kombinovat s elektrickým proudem. Baterie soláru určená kromě jiného také k osvětlení vozu je dobitá za den a dobíjí se i v případě nastartovaného vozu. Zásuvky jsou jak na 12 V třeba na nabití mobilních telefonů tak na 230 V.

Ovládání vnitřního vybavení si posádka řídí podle svých pocitů s pomocí elektronického panelu u kuchyňky, kde může sledovat stav čisté a odpadní vody, napětí a kapacitu akumulátoru, regulovat vyhřívání plynem, elektrikou či kombinované, stejně jako si připravit teplou vodu do sprchy.

„Zvažovali jsme ještě doplnit vybavení vozu televizí, ale nakonec jsme usoudili, že lidé, kteří si ho půjčují, dají spíš přednost aktivnímu odpočinku a klidu v přírodě.“

S využitím VW California pomůže manuál

Pro zájemce o půjčení je při převzetí připravena pro chvíle odpočinku uvítací láhev vína a jídelní boxy. „V rámci předávacího protokolu je samozřejmostí podrobné, zhruba hodinové školení o nespočtu možností využití této obytky. Nezvyklé je zde třeba ovládání ruční brzdy uzpůsobené otáčecím sedačkám. Připraveny jsou i videomanuály, které usnadní v případě opomenutí některého z bodů školení bezproblémové využití vozu. Jde třeba o výměnu plynové bomby či doplnění vody do nádrže,“ dodává Martin Žoha.

