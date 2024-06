Pan starosta říká, „chápu reakce obyvatel Studené Loučky, ale já jejich obavy nesdílím. Stavba větrné elektrárny o výkonu vyšším jak 1 MW je stavbou ve veřejném zájmu, to je prostý fakt uvedený v zákoně.“ Tyto věty stojí za komentář.

Studená Loučka | Foto: Martin Lahner

Krajiny svých předků si vážíme. A rovněž toho, v jakém prostředí smíme žít. Že někdo nesdílí a přehlíží obavy obyvatel je smutné, zvláště pokud se jedná o toho, kdo o nich smí rozhodovat. Nic na tom nemění, že Studená Loučka leží deset kilometrů od Mohelnice. Znamená to snad jen, že je na okraji zájmu města. Potvrzuje to i věta vyřčená panem starostou na posledním jednání zastupitelstva, že komu se záměr nelíbí, může se odstěhovat. Více už se snad ani lidé přehlížet nedají. Vylidněme krajinu, ať tam mohou stát elektrárny. Proč třeba nestavět jen tam, kde to nebude ničit místo k životu? Přitom v případě Studené Loučky se muselo vybírat z pěti variant projektu, a i tak se u dvou zbylých počítá s omezováním výkonu elektráren v noci, jen aby se podařilo dostat pod hlukové limity. Uvědomují si ti, co budou rozhodovat, že i když se čísla podaří nacpat pod 40 dB, vůbec to nebude znamenat dobré a zdravé prostředí? Místní tím budou jen donuceni celý život poslouchat čtyřicetidecibelový hluk a tolik očekávaný odklon silniční dopravy bude k ničemu.

Osada BušínZdroj: Martin Lahner

Co se týká veřejného zájmu, říká druhá strana jen část pravdy, a hlavně s ní zachází zavádějícím způsobem. Teorie říká, že otázka veřejného zájmu může být ve společnosti zdrojem konfliktů, neboť představy o tom, co je pro společnost dobré, se liší. Veřejný zájem nemá jednoznačnou definici, a už vůbec nemá univerzální platnost. Vždy je potřeba jej vztáhnout ke konkrétnímu případu, tedy místu a času. A zde je podstata nepochopení některými zastupiteli. To, že je něco v určitém zákoně obecně označeno za veřejný zájem, neznamená, že je tato věc všemu nadřazena. Existuje totiž nespočet dalších veřejných zájmů, jmenujme například ochranu přírody a krajiny, veřejné zdraví obyvatelstva, sociální smír, bezpečnost. Různé veřejné zájmy se mohou dostávat do konfliktu, a který převažuje nad tím druhým, je věc názoru. V konečné fázi rozhodují často i soudy. Veřejný zájem dokonce nemůže ve všech případech automaticky převážit ani nad zájmem jednotlivce. Pokud tedy někdo tvrdí, že výstavba větrných elektráren u Studené Loučky je veřejným zájmem, a považuje to za jasný fakt, neříká pravdu. Jsme přesvědčeni, a je smutné, že o tom musíme přesvědčovat některé naše zastupitele, že v tomto případě převažují jiné veřejné zájmy. Zdraví lidí, ochrana krajiny a přírody a další. Jednoduše řečeno, pokud někdo vybuduje elektrárny v pusté krajině, na neobydleném mořském pobřeží či alespoň několik kilometrů od lidských obydlí, pak veřejný zájem výstavby převažuje. Pokud je tomu ale naopak, jako v našem případě, o žádný jednoznačný veřejný zájem nejde. A pokud navíc záměr realizuje soukromý investor kvůli zisku, zastupitelé by o to víc měli chránit své obyvatele a sledovat jiné zmíněné veřejné zájmy.

Je o tom přesvědčeno 92 procent místních obyvatel, tedy drtivá většina, která jasně vyjádřila v petici, že stavbu ve své obci rezolutně odmítá. Petici podpořilo i mnoho lidí ze širokého okolí, ze samotné Mohelnice, Moravské Třebové, Loštic a dalších obcí. Dokonce i 16 obyvatel Žipotína-Karlína. Na rozdíl od toho, co někteří tvrdí, oni nejsou s elektrárnami u svých domů spokojeni. Musí je snášet jen proto, že i v jejich případě bylo rozhodnuto o nich, bez nich. Pan starosta to však vidí opačně, „menšina se musí podřídit většině, to je princip demokracie“. Co na tom, že právě ta absolutní většina místních ve Studené Loučce, Bukové a Bušíně, jichž jediných se to týká, je zásadně proti.

Osada BukováZdroj: Martin Lahner

Permanentní snaha rychle protlačit změnu územního plánu a umožnit záměr výstavby větrných elektráren u Studené Loučky pokračuje. Prohlídka nejvyšší elektrárny u Žipotína, kam byli zváni zastupitelé, měla malý nedostatek. Nebylo totiž možné elektrárnu spustit pro údajnou závadu (o nějaký den později už běží). Svolává se neformální schůzka, trvá se na termínu setkání s občany, ale nejsou dodány žádné slíbené podklady. O tom se však mlčí, a navíc se spěchá. U tak zásadního rozhodnutí, které má změnit životy těch „druhých“.

Osadní výbor a obyvatelé místní části Studená Loučka a osad Buková a Bušín