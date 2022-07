Nenápadné, ale zato prvotřídní. Tak hodnotí Divoký Bistro uživatele Map Google. Není divu, že jeho majitelka Jitka Sauvage převzala z rukou zástupců Googlu a pekaře Josefa Maršálka ocenění Křišťálový špendlík za nejlépe hodnocený podnik v jižních Čechách.

Foto: Deník/Klára Skálová

„Je to krásné. Až mě to překvapilo,“ řekla krátce po převzetí ceny Jitka Sauvage. Hlavní pilíře úspěchu vidí nejen v neobvyklé lokalitě uprostřed Kašperských hor, ale také v přátelském přístupu k hostům. „Chceme, aby se u nás hosté cítili příjemně, důležitá je pro nás vlídnost a vstřícnost,“ dodala majitelka bistra, které se nachází v těsné blízkosti Úbislavského rybníka.

Zdroj: Deník/Klára Skálová

Že svou práci dělá dobře, ocenili také uživatele Map Google, kteří na bistro psali skvělé uživatelské recenze. Jak uvedla tisková mluvčí Googlu Iva Fialová, Divoké bistro je jedním z deseti českých podniků ze sektoru pohostinství a gastronomie, které se v prvním ročníku dočkaly ocenění. „Rozdělili jsme si Českou republiku do deseti oblastí. Důležitým kritériem pro nás bylo, aby ta daná kavárna, bistro, restaurace měla více než tři sta recenzí a v hodnocení více než čtyři a půl bodu. Z toho jsme vybrali podniky, které měly nejlepší hodnocení, jako tomu bylo u Divokýho bistra,“ vysvětlovala.

Za jeho zrodem přitom stála spíše náhoda. Strýc majitelky Jitky Sauvage vlastnil dlouhá léta kemp u rybníka. Součástí podniku byl bufet s nabídkou tradičních utopenců či klobásek, ve kterém se Jitka od mala pohybovala. Když pak strýc jejímu tehdejšímu francouzskému příteli, který byl povoláním kuchař nabídl kemp k provozování, rozhodli se této příležitosti využít.

Zdroj: Deník/Klára Skálová

Z obyčejného českého bistra se díky mezinárodnímu zázemí majitelů postupně vyvinul netradiční koncept s francouzskou i další světovou kuchyní. Lidé si tu mohou přes léto vychutnat výborné polévky, masa, ryby, mořské plody, vegetariánská jídla i dezerty. Kemp je otevřený jen v sezoně, tedy od června do září a kdo si sem chce zajít, nemá bez předchozí rezervace často ani šanci.

Ocenění za svou práci převzala Jitka Sauvage z rukou jednoho z ambasadorů Křišťálového špendlíku, pekaře Josefa Maršálka. „Divoký Bistro je rozhodně jednou z perel naší gastro scény. V nenápadném prostředí šumavského kempu si můžete dopřát velmi barevné a sezonnost respektující speciality francouzské nebo třeba asijské kuchyně. To spojení je opravdu osvěžující a celý personál zase velmi profesionální. Těší mě, že mohu podniku předat Křišťálový špendlík, cenu uživatelů Map Google,” řekl Josef Maršálek.

Zdroj: Deník/Klára Skálová

Co by jim přál do budoucna? „Je to úspěšný podnik, nemusím jim přát více zákazníků, to oni už mají. Gastronomie je maraton, nikoliv sprint. To, že to otevřete a máte plně obsazeno, neznamená, že z toho budete ze setrvačnosti žít. Naopak, mít dobrý podnik, je běh na dlouho trať. Můžete zažít nesmírně mnoho šoků, protože ten zákazník změní svoje chování okamžitě a vy ani nevíte proč. A než na to přijdete, vás stojí moc – času, úsilí, prostředků, stresu a peněz. Já bych jim tedy přál, aby jim ten elán, s nímž to dělají vydržel, protože to, co tady dělají, dělají skutečně epesně. Fandím jim,“ dodal.

Unikátní designovou cenu, kterou nejen Jitka Sauvage, ale dalších devět majitelů oceněných českých podniků od Googlu obdržela, vychází svým tvarem z typického špendlíku v logu Map Google. Navrhlo je české studio KLIMCHI a vyrábějí se v rodinné sklárně v Kamenickém Šenově.

Zdroj: Deník/Klára Skálová

Kompletní seznam vítězů je k dispozici na mapě na stránce www.kristalovyspendlik.cz.