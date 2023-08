V rámci mezinárodního workshopu Energetický park České Budějovice vznikne unikátní projekt, jak propojit průmyslový objekt s nejbližším okolím. Celou lokalitu by pak mohla, narozdíl od současnosti, využívat veřejnost.

Areál dosluhující uhelné výtopny v Novém Vrátě s blízkým okolím. | Foto: Teplárna České Budějovice, a. s.

V Českých Budějovicích se systematicky připravuje komplexní projekt na realizaci zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), v jehož rámci probíhá architektonický soutěžní workshop. Přihlásilo se celkem 22 soutěžních týmů z Česka, Velké Británie, Slovenska, Rakouska, Švédska, Dánska a Japonska. Už v květnu vybrala odborná porota čtyři finalisty na základě předložených referenčních projektů.

Jde o česko – švédský ateliér Lasovsky Johansson Architects, pražský ateliér OVA + Rehwaldt Landscape Architects, českobudějovický A8000 a mezinárodní tým Eiko Tomura Landscape Architects + ohboi + jika-cz, do kterého se spojila česká studia s ateliérem architektky Eiko Tomura, představitelky současné japonské generace landscape architektů.

Jejich vizitky a ukázky referenčních prací najdete v tomto miniseriálu.

Představujeme finalistu: Ateliér OVA + Rehwaldt Landscape Architects



Úspěšná česká architektonická kancelář OVA založená Jiřím Opočenským a Štěpánem Valouchem v roce 2007 má dnes přes dvacet stálých členů a partnera, architekta Ondřeje Králíka.

Jedna z jejich nejznámějších realizací, sídlo novoborské firmy Lasvit, prezentované v portfoliu, získalo hlavní ocenění v České ceně za architekturu 2020, a bylo nominováno na evropskou cenu za architekturu Miese van der Rohe stejně jako Spolkový dům ve Slavonicích.

Na českobudějovickém projektu spolupracují s ateliérem krajinářské architektury Tilla Rehwaldta, který vznikl v roce 1993 v Drážďanech a od roku 2017 má pobočku také v Praze. Se svým týmem se v posledních letech podílí například na revitalizaci památkově chráněného parku Karlovo náměstí v Praze.

„Projekt českobudějovického ZEVO, v němž se k výrobě tepla a elektřiny spalují odpady, je podobně jako pražský VRT svébytným zadáním ve volné krajině a přináší tak vlastní měřítko a nová témata do krajského města,“ uvedl Jiří Opočenský.

Právě projekt terminálu vysokorychlostní železnice Terminal VRT Praha východ představuje jednu z vybraných referencí ateliéru OVA.

„Cestování vysokorychlostní železnicí se stane budoucím standardem rychlých cest po Evropě i naší zemi. Proto by se terminály měly charakterem vnitřního prostředí blížit prostředí letiště. Velkoryse zastřešené prostory nástupišť autobusů, taxi a K+R stání, prosklená hala terminálu a z ní výhled na kolejiště s projíždějícími vysokorychlostními vlaky, jsou symboly takového řešení. Trojcípá střecha budovy terminálu v sobě obsahuje dynamiku vysokorychlostních vlaků a otevírá směrem k přijíždějícím cestujícím svou přívětivou náruč,“ dodal Jiří Opočenský.

PŘEDSEDA POROTY: BYL TO NELEHKÝ ÚKOL

Podle předsedy poroty Ing. arch. Petra Štefka výběr finalistů představoval nelehký úkol, protože se do této komplexní soutěže přihlásil nezvykle vysoký počet soutěžících a všichni představili velmi kvalitně sestavené týmy s přesvědčivými zkušenostmi v oblasti architektury, urbanismu a krajinářských úprav.

„Radili jsme se s kolegy porotci téměř celý den. Jsme přesvědčeni, že konečný výběr zajistí, aby workshop představil různorodá a pestrá řešení,“ uvedl Petr Štefek.

Workshop se zaměřuje na architektonické řešení obvodového pláště technologické části ZEVO, prověří jeho vztah k celému brownfieldu dosluhující uhelné výtopny a navrhne také začlenění areálu do okolní krajiny. Vznikne tak unikátní komplex propojující moderní technologie s kulturní přírodou, na kterou se v těchto místech po dlouhá léta zapomnělo.

Vítězové budou vyhlášeni na podzim za každou oblast (obálka objektu, vnitřní areál a vnější okolí), mohou tedy být až tři. I v rámci tohoto procesu se počítá s účastí veřejnosti.

ZEVO ZAVRŠÍ STRATEGII PRO ZELENÉ MĚSTO

Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), které především z komunálního odpadu ekologicky vyrobí tepelnou energii a elektřinu, plánuje prostřednictvím své dceřiné akciové společnosti ZEVO Vráto postavit Teplárna České Budějovice.

Projekt ZEVO Vráto, který již loni v dubnu úspěšně prošel procesem EIA a získal souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR s jeho výstavbou, využívá nejmodernější technologie. Zařízení tak bude schopné dlouhodobě plnit přísné emisní a legislativní požadavky. V rámci schválené Strategie pro zelené město dojde k dekarbonizaci teplárny. Po připojení temelínského horkovodu do distribuční soustavy městské teplárny a dokončení retrofitu kotle K12, v němž se bude spalovat dřevní štěpka, představuje ZEVO Vráto třetí klíčovou investici, která umožní teplárně ještě před rokem 2030 stoprocentně vyrábět teplo, chlad a elektřinu z lokálních bezemisních a obnovitelných zdrojů. Je to důležitý příspěvek ke zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí nejenom v Českých Budějovicích.

Zdroj: Teplárna České Budějovice, a.s.