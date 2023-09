V rámci mezinárodního workshopu Energetický park České Budějovice vznikne unikátní projekt, jak propojit průmyslový objekt s nejbližším okolím. Celou lokalitu by pak mohla, narozdíl od současnosti, využívat veřejnost.

V Českých Budějovicích se systematicky připravuje komplexní projekt na realizaci zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), v jehož rámci probíhá architektonický soutěžní workshop. Přihlásilo se do něho celkem 22 soutěžních týmů z Česka, Velké Británie, Slovenska, Rakouska, Švédska, Dánska a Japonska. Už v květnu vybrala odborná porota čtyři finalisty na základě předložených referenčních projektů.

Jde o česko – švédský ateliér Lasovsky Johansson Architects, pražský ateliér OVA + Rehwaldt Landscape Architects, českobudějovický A8000 a mezinárodní tým Eiko Tomura Landscape Architects + ohboi + jika-cz, do kterého se spojila česká studia s ateliérem architektky Eiko Tomura.

Jejich vizitky a ukázky referenčních prací najdete v tomto miniseriálu.

Představujeme finalistu

Ateliér Eiko Tomura Landscape Architects + ohboi + jika-cz

Česká studia ohboi a JIKA-CZ pro účast v soutěžním workshopu navázala spolupráci s japonským ateliérem Eiko Tomura Landscape Architects.

Mladé studio ohboi založili Jan Kubát, Martin Jireš a Linda Kaliská v roce 2020 a už krátce na to se výrazně prosadili, když vyhráli mezinárodní soutěž na pražský komplex Nový Eden i přes účast velkých jmen současné světové architektonické scény. Uspěli rovněž v soutěži na nový depozitář Národní galerie Praha. Na obou projektech se podílel také architektonický a projekční ateliér JIKA-CZ. Ten existuje od roku 1998 a dnes se zaměřuje na experimentální budovy a budovy pro výzkum či zdravotnické a pozemní stavby. Mezi jeho nejzajímavějšími projekty jsou nové budovy Univerzity Karlovy na Albertově (ve spolupráci se Znamení Čtyř) a ředitelství NÚKIB v Brně (ve spolupráci s peer architekti).

Architektka Eiko Tomura je výraznou představitelkou současné japonské generace landscape architektů. Dříve spolupracovala s výraznými osobnostmi tamní architektury jako jsou Iroshi Sugimoto, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa a Junya Ishigami a podílela se na vytvoření několika ikonických realizaci, například Art biotop water garden v Japonsku nebo Parc du Louvre-Lens ve Francii.

“Projekt nového zařízení na energetické využití odpadu je v českém kontextu unikátní zadání, které překračuje mnoho oborů. Abychom byli schopni přinést ucelený a dopředu hledící návrh, vytvořili jsme multidisciplinární tým s architekty a řadou dalších odborníků. Přizvali jsme ke spolupráci atelier Eiko Tomura Landscape architects pro jejich neortodoxní pohled na městskou krajinu a zkušenosti, které můžeme přenést do Českých Budějovic. Věříme, že rozdílnost přístupů a hledání silných principů dá vzniknout nečekanému, přesto pragmatickému a komplexnímu návrhu nejen pro ZEVO, ale pro celou novou městskou část,” vysvětluje Jan Kubát ze studia ohboi.

PŘEDSEDA POROTY: BYL TO NELEHKÝ ÚKOL

Podle předsedy poroty Ing. arch. Petra Štefka výběr finalistů představoval nelehký úkol, protože se do této komplexní soutěže přihlásil nezvykle vysoký počet soutěžících a všichni představili velmi kvalitně sestavené týmy s přesvědčivými zkušenostmi v oblasti architektury, urbanismu a krajinářských úprav.

„Radili jsme se s kolegy porotci téměř celý den. Jsme přesvědčeni, že konečný výběr zajistí, aby workshop představil různorodá a pestrá řešení,“ uvedl Petr Štefek.

Workshop se zaměřuje na architektonické řešení obvodového pláště technologické části ZEVO, prověří jeho vztah k celému brownfieldu dosluhující uhelné výtopny a navrhne také začlenění areálu do okolní krajiny. Vznikne tak unikátní komplex propojující moderní technologie s kulturní přírodou, na kterou se v těchto místech po dlouhá léta zapomnělo.

Vítězové budou vyhlášeni na podzim za každou oblast (obálka objektu, vnitřní areál a vnější okolí), mohou tedy být až tři. I v rámci tohoto procesu se počítá s účastí veřejnosti.

ZEVO ZAVRŠÍ STRATEGII PRO ZELENÉ MĚSTO

Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), které především z komunálního odpadu ekologicky vyrobí tepelnou energii a elektřinu, plánuje prostřednictvím své dceřiné akciové společnosti ZEVO Vráto postavit Teplárna České Budějovice.

Projekt ZEVO Vráto, který již loni v dubnu úspěšně prošel procesem EIA a získal souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR s jeho výstavbou, využívá nejmodernější technologie. Zařízení tak bude schopné dlouhodobě plnit přísné emisní a legislativní požadavky. V rámci schválené Strategie pro zelené město dojde k dekarbonizaci teplárny. Po připojení temelínského horkovodu do distribuční soustavy městské teplárny a dokončení retrofitu kotle K12, v němž se bude spalovat dřevní štěpka, představuje ZEVO Vráto třetí klíčovou investici, která umožní teplárně ještě před rokem 2030 stoprocentně vyrábět teplo, chlad a elektřinu z lokálních bezemisních a obnovitelných zdrojů. Je to důležitý příspěvek ke zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí nejenom v Českých Budějovicích.

