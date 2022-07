Dopřejte jim vysokou ochranu pomocí přírodních přípravků BEZ CHEMIE.

Foto: Pixabay

K nejoblíbenějším patří přípravky na bázi SPOT-ON.

ATAK Ektosol – Odpuzovač parazitů psů SPOT-ON a ATAK Ektosol – Odpuzovač parazitů koček SPOT-ON jsou určené pro ochranu psů a koček proti klíšťatům a blechám. Obsahují přírodní účinnou látku Eukalyptový olej Citriodora. Zajišťují vysoký repelentní účinek po dobu až 4 týdnů. Aplikují se vymačkáním kapaliny z tuby do kohoutku zvířete. Podle hmotnosti zvířete jsou odpuzovače rozděleny do několika balení (XS, S, M).

Balení obsahuje 3 dávky, tj. je na 3 měsíce. Pro psy a kočky jsou bezpečné a působí na povrchu zvířete (není vstřebáván do krevního oběhu). Přípravky mají příjemnou jemnou vůni. Jsou vhodné pro celoroční použití.

Zdroj: AgroBio Opava

Pro ochranu koček, psů a drobného zvířectva (drůbež, králíci, holubi, aj.) doporučujeme ATAK Ektosol – Odpuzovač parazitů Sprej (250 ml).

Jedná se o přírodní odpuzovač parazitů zvířat s téměř okamžitým účinkem a navíc dlouhodobě chrání zvířata před dalším napadením parazity. Obsahuje přírodní účinnou látku geraniol. Ta působí na škůdce kontaktně a repelentně (tj. není přijímána do krevního oběhu zvířete, tj. např. u slepic se nedostane účinná látka do vajec). Je účinný proti blechám, klíšťatům, roztočům druhu Sarcoptes scabiei var canis (zákožka psí), čmelíkům a ptačím všenkám. Aplikuje se postřikem přímo do srsti zvířete. Aerosol neobsahuje plnící plny, pohonná látka je vzduch! Funguje v jakékoliv poloze. Při prvním použití opakujte aplikaci po 2-3 dnech po dobu 1 týdne. Poté stačí opakovat aplikaci v 14-denním rytmu, aby se zabránilo dalšímu napadení parazity.

Zdroj: Pixabay

Zdroj: AgroBio Opava

VEDLEJŠÍ TÉMA:

Ochraňte se i proti tropickému hmyzu! Přírodně a BEZ CHEMIE!

Zdroj: Pixabay

Pro ochranu naší pokožky (tělo, obličej) před klíšťaty, komáry nebo i tropickým hmyzem doporučujeme přírodní repelent ATAK Repelent pro celou rodinu. Obsahuje účinnou látku Eukalyptový olej Citriodora. Je vhodný pro děti od 6. měsíců nebo pro citlivou pokožku. Aplikuje se postřikem přímo na pokožku s rozetřením. Repelent zajišťuje ochranu až po dobu 6 hodin.

Zdroj: AgroBio Opava

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.