O post senátora se uchází jihomoravský krajský zastupitel Ivo Vašíček. V rozhovoru prozradil, proč kandiduje a jak se staví k některým zásadním tématům

IVO VAŠÍČEK, krajský zastupitel Jihomoravského kraje a kandidát do Senátu. | Foto: archiv Ivo Vašíčka

Působíte v politice už delší čas, co vás přimělo ke kandidatuře do Senátu?

Uvědomil jsem si, že je třeba, aby v senátu byl někdo, kdo podpoří nový zákon o legalizaci pěstování a užívání konopí a také přispěje k nastavení zákonů, které neumožní, aby státní aparát mohl lidi šmírovat, aniž by měl na to soudní rozhodnutí. Jde tedy o zásadní témata Pirátů.

Které důvody vás vedou k tomu, abyste podpořil schválení legalizace pěstování a užívání konopí?

Chci se dožít doby, kdy bude možné pěstovat a kupovat konopí legálně. V mojí generaci je celá řada uživatelů konopí, a to zejména ze zdravotních důvodů. K legalizaci vidím dva pádné důvody. První je, že takzvaně „nazrál“ čas k tomu, abychom k legalizaci skutečně přistoupili, neboť v řadě států již přišli na to, že legalizace je lepší cestou než restrikce. Druhý je ekonomický. Z dat ze zemí, jako jsou USA či Kanada, kde legalizace proběhla, vyplývá, že vzrostly příjmy státu na daních, vzrostla zaměstnanost a HDP. Navíc to přináší úspory v nákladech policejních složek a soudů, které nemusejí postihovat člověka, jenž si pěstuje či užívá konopí.

Účastnil jste se demonstrace proti těžbě štěrkopísku na Bzenecku. Proč jste zarytým odpůrcem těžby?

Už delší čas se aktivně zasazuji za to, aby těžba štěrkopísku v lokalitě Uherského Ostrohu neprobíhala. Kraj obdržel znalecký posudek, jenž jednoznačně tvrdí, že těžba by ohrozila zdroj pitné vody. Stejný posudek mají v rukou i Vodárny a kanalizace, které poblíž těžebního místa disponují zmíněným zdrojem pitné vody. Přesto všechno jsou vyvíjeny neustálé tlaky, aby tam těžba probíhala. Báňský úřad tam vymezil těžební prostor. EIA naštěstí nebyla prodloužena, takže snad těžba ohrožující pitnou vodu nebude. Pitná voda je jistě daleko cennější hodnotou než příjmy ze štěrkopísku.

Piráti, za které do Senátu kandidujete, se zasazují o ochranu soukromých dat. Jak se k této otázce stavíte vy?

Nejaktuálnější rizika z této oblasti už probírá Evropská komise, kde byly na stole návrhy, že by Policie mohla číst soukromé e-mailové zprávy. To sice může už nyní, avšak pouze na základě soudního rozhodnutí. Pokud by ale šlo o schválení plošného prohledávání e-mailů, bez soudního rozhodnutí, mohla by vyvstat pro občany mnohá nečekaná rizika, na která upozorňují i naši europoslanci. Mám obavy, aby k tomu nedocházelo i nelegálně. Myslím si, že odposlechy i prohledávání soukromých zpráv by se mělo vždy dít jen na základě soudního rozhodnutí.

Žijete ve vinařské obci, v Čejkovicích. Netajíte se, že byste byl pro zrušení zákazu konzumace alkoholu před jízdou na kole. Proč?

Jezdit po vinařské stezce bez možnosti ochutnat víno je absurdní, navíc to podle mne poškozuje i zdejší turistický ruch. Přitom v Rakousku nebo na Slovensku si mohou cyklisté na cyklostezkách a silnicích III. třídy dopřát sklenku vína nebo sklenici piva. Složení Poslanecké sněmovny je dnes už jiné, proto by bylo možné novelu prosadit.

Zdroj: Pirátská strana

Zadavatel: Česká pirátská strana

Zpracovatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s.